بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن غولر بحث مع ريزنيكوف هاتفياً التطورات الأخيرة بشأن مبادرة الحبوب.

وشدد غولر على أهمية مواصلة مبادرة الحبوب التي تسهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية وتفيد البشرية جمعاء.

وأكد أن تركيا ستواصل تأدية دورها من خلال مبادراتها البنّاءة، كما فعلت حتى الآن، في ضمان السلام والمساعدات الإنسانية بالمنطقة، لا سيما تمديد اتفاقية الحبوب التي من المقرر أن تنتهي في 17 يوليو/تموز المقبل.

وأشار البيان إلى أن ريزنيكوف هنّأ نظيره التركي على توليه منصبه الجديد، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح.

والثلاثاء، دعت الأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا لتسريع العمليات وضمان تمديد اتفاقية شحن الحبوب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يشعر بخيبة أمل" بسبب تباطؤ وتيرة عمليات التفتيش واستبعاد ميناء يوجني (بيفديني) من مبادرة البحر الأسود.

وأضاف حق أن "الصادرات الغذائية تراجعت بشكل كبير من ذروة 4.2 مليون طن متري في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 1.3 مليون في مايو/أيار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء اتفاق الحبوب في البحر الأسود العام الماضي.

وحث غوتيريش روسيا وأوكرانيا على تسريع العمليات وبذل قصارى جهدهما لضمان استمرار صفقة الحبوب، التي من المتوقع انتهاء مدتها في يوليو المقبل، حسب البيان نفسه.

وفي يوليو 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية الذي توقف مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط من العام نفسه، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي جرى تمديد العمل بها مرات عدة، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/أيار الماضي جرى تمديد الاتفاق 60 يوماً إضافية، ما يضمن استمرار صادرات الحبوب.