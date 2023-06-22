سياسة
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"Alpan 2023".. مناورات جوية مشتركة مستمرة بين تركيا وأذربيجان
تستمر المناورات الجوية المشتركة بين تركيا وأذربيجان في العاصمة باكو، لليوم الثاني على التوالي بمشاركة مروحيات ومقاتلات احترافية.
"Alpan 2023".. مناورات جوية مشتركة مستمرة بين تركيا وأذربيجان
المناورات الجوية التركية الأذربيجانية في العاصمة باكو مستمرة / Others
22 يونيو 2023

تواصلت الخميس، المناورات المشتركة بين القوات الجوية التركية ونظيرتها الأذربيجانية في العاصمة باكو.

وتشارك في المناورات، التي تحمل اسم "Alpan 2023"، مروحيات ومقاتلات من القوات الجوية التركية والأذربيجانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الخميس، أن مقاتلات أجرت مناورات في اليوم الثاني لـ"Alpan 2023".

وأوضحت أن طيارين حلقوا بطائرات حربية نفذوا مهمات الإقلاع والهبوط إلى جانب مناورات تجريبية وقتالية باحترافية عالية.

وتهدف المناورات التي انطلقت، أمس الأربعاء، إلى تحسين المهارات النظرية والعملية للأفراد، وزيادة التفاعل والقدرة القتالية بين الوحدات.

وأمس أجرت المروحيات مناورات تدمير مناطق القيادة والتجمع لنقاط العدو من مسافة بعيدة وقريبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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