سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | "توساش" التركية تقدّم المُسيّرة "سوبر شيمشك" في معرض باريس الجوي
تطور شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء التركية المُسيّرةَ "سوبر شيمشك"، وهي من طراز "طائرة هدف بدون طيار" لتطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية واستخدامها. وتُقدّم الشركة المُسيّرة بمعرض باريس الجوي الدولي 2023 المقام بين 19 و25 يونيو/حزيران.
صور | "توساش" التركية تقدّم المُسيّرة "سوبر شيمشك" في معرض باريس الجوي
تُعدّ "سوبر شيمشك" النسخة المعدّلة للطائرة "شيمشك"، وتصل سرعة الأولى إلى 0.8 - 0.9 ماخ، ويزيد مداها على 700 كم / صورة: AA
22 يونيو 2023

تُقدّم شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء التركية طائرتها المُسيّرة "سوبر شيمشك" بمعرض باريس الجوي الدولي 2023 المقام بين 19 و25 يونيو/حزيران.

وتطور الشركة "سوبر شيمشك" (البرق الخارق) وهي من طراز "طائرة هدف بدون طيار" لتطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية واستخدامها من المعنيين.

وقال أوزغور سايين، كبير مهندسي مشروع المُسيّرات التكتيكية في "توساش"، إن "سوبر شيمشك" تستعد لتنفيذ مهماتها بحلول سبتمبر/أيلول، بعد إتمام سلسلة اختبارات بنجاح.

وأضاف سايين: "أتممنا التحضيرات لتحليق الطائرة المُسيّرة في اللحظة المناسبة بعد عطلة عيد الأضحى وفق الخطة المرسومة".

ولفت إلى أن "توساش" ستعمل طوال الصيف على التحقق من سلامة اختبارات الطيران وبرامج الطيار الآلي للمُسيّرة سوبر شيمشك.

وأردف قائلاً: "من المحتمل جدا أن تكون المسيرة جاهزة بحلول سبتمبر".

وأوضح كبير المهندسين أن "سوبر شيمشك" تُعدّ النسخة المعدلة للطائرة "شيمشك"، وتصل سرعة الأولى 0.8 - 0.9 ماخ، ويزيد مداها عن 700 كم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us