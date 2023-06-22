تُقدّم شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء التركية طائرتها المُسيّرة "سوبر شيمشك" بمعرض باريس الجوي الدولي 2023 المقام بين 19 و25 يونيو/حزيران.

وتطور الشركة "سوبر شيمشك" (البرق الخارق) وهي من طراز "طائرة هدف بدون طيار" لتطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية واستخدامها من المعنيين.

وقال أوزغور سايين، كبير مهندسي مشروع المُسيّرات التكتيكية في "توساش"، إن "سوبر شيمشك" تستعد لتنفيذ مهماتها بحلول سبتمبر/أيلول، بعد إتمام سلسلة اختبارات بنجاح.

وأضاف سايين: "أتممنا التحضيرات لتحليق الطائرة المُسيّرة في اللحظة المناسبة بعد عطلة عيد الأضحى وفق الخطة المرسومة".

ولفت إلى أن "توساش" ستعمل طوال الصيف على التحقق من سلامة اختبارات الطيران وبرامج الطيار الآلي للمُسيّرة سوبر شيمشك.

وأردف قائلاً: "من المحتمل جدا أن تكون المسيرة جاهزة بحلول سبتمبر".

وأوضح كبير المهندسين أن "سوبر شيمشك" تُعدّ النسخة المعدلة للطائرة "شيمشك"، وتصل سرعة الأولى 0.8 - 0.9 ماخ، ويزيد مداها عن 700 كم.