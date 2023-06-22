التقى جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، في إطار زيارة عمل إلى الإمارات.

وذكر مراسل الأناضول الخميس أنه خلال الاجتماع الذي جرى بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي جرى تقييم العلاقات الثنائية وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماع حضره أيضاً منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات، وسفير أنقرة لدى أبو ظبي توغاي تونجر، وزكريا كايا نائب وزير الخزانة والمالية التركي، ومدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان دزدار.

ووصل يلماز وشيمشك فجر الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وكان في انتظارهما في المطار وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والإمارات خلال الفترة الأخيرة زخماً كبيراً، وشهدت زيارات متبادلة بين زعيمَي البلدين، أكدا خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القائمة بينهما.