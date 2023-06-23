سياسة
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تقرير أممي: تنظيم PKK الإرهابي جند 1270 طفلاً في سوريا خلال 2022
كشف تقرير حديث للأمم المتحدة تجنيد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه أكثر من 1270 طفلاً في سوريا خلال عام 2022، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء هذا الوضع مطالباً بالتوقف عن تجنيد الأطفال.
تقرير أممي: تنظيم PKK الإرهابي جند 1270 طفلاً في سوريا خلال 2022
PKK الإرهابي / صورة: AA
23 يونيو 2023

قالت الأمم المتحدة إن تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه جندوا أكثر من 1270 طفلاً في سوريا خلال العام الماضي 2022.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح الخميس رصد أكثر من ألفين و407 انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في سوريا عام 2022.

وأضاف أن 637 طفلاً جندهم PKK الإرهابي، و633 آخرين عبر أذرعه الإرهابية YPG وSDG

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير، عن قلقه إزاء تجنيد التنظيمات الإرهابية في سوريا الأطفال.

ودعا غوتيريش إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف التنظيمات الإرهابية والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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