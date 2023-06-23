قالت الأمم المتحدة إن تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه جندوا أكثر من 1270 طفلاً في سوريا خلال العام الماضي 2022.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح الخميس رصد أكثر من ألفين و407 انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في سوريا عام 2022.

وأضاف أن 637 طفلاً جندهم PKK الإرهابي، و633 آخرين عبر أذرعه الإرهابية YPG وSDG

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير، عن قلقه إزاء تجنيد التنظيمات الإرهابية في سوريا الأطفال.

ودعا غوتيريش إلى إطلاق سراح جميع الأطفال من صفوف التنظيمات الإرهابية والتوقف عن تجنيدهم واستخدامهم.