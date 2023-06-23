أدانت وزارة الخارجية التركية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وتدنيسهم المصحف الشريف بعد اقتحامهم لقرية عوريف جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

وعبرت الوزارة في بيان صحفي صدر أمس الخميس عن قلقها البالغ من تصاعد التوتر في مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وقال البيان "نلعن اعتداء مجموعة من المستوطنين اليهود على كتابنا المقدس القرآن الكريم عقب اقتحامهم مسجداً في قرية عوريف".

وأضاف: "ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت".

وتابع: "مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقتل القوات الإسرائيلية مدنياً فلسطينياً".

وجددت الخارجية التركية تأكيدها على ضرورة التزام إسرائيل مسؤولياتها النابعة من القانون الدولي في منع جميع الاعتداءات على السكان المحليين الفلسطينيين وأماكن عباداتهم ومساكنهم وممتلكاتهم من المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، ومنع جرائم الكراهية بما في ذلك كراهية الإسلام.

ومنذ الثلاثاء تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات من مستوطنين، تسببت بحرق وتكسير عشرات السيارات والمنازل.

والثلاثاء، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قتلهما الجيش الإسرائيلي لاحقاً، وإثرها شن مستوطنون هجمات في بلدات عدة.