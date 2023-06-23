سياسة
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الغواصة تيتان.. مؤشرات على انفجار داخلي ووفاة جميع الركاب
قال خفر السواحل الأمريكي إنهم عثروا على مؤشرات على تعرض الغواصة "تيتان" لانفجار كارثي أدى إلى غرقها، فيما ترجح الشركة المشغلة وحرس الحدود الأمريكي وفاة جميع ركاب الغواصة، التي ظهر جزء من حطامها.
الغواصة تيتان.. مؤشرات على انفجار داخلي ووفاة جميع الركاب
خفر السواحل الأمريكي: مؤشرات على تعرض الغواصة "تيتان" لانفجار كارثي إلى غرقها / صورة: AFP
23 يونيو 2023

أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس مؤشرات على أن الغواصة السياحية التي فُقدت خلال رحلة إلى حطام سفينة تيتانيك قبل أيام، تعرضت "لانفجار كارثي من الداخل" في أعماق المحيط.

وصرح القائد في خفر السواحل الأميرال جون موغر، في مؤتمر صحفي بمدينة بوسطن الأمريكية، بأن الحطام الذي عُثر عليه قبل ساعات يشير إلى "انفجار كارثي للغواصة من الداخل".

وعثرت مركبة غاطسة تدار عن بعد على ذيل الغواصة تيتان في قاع المحيط على بعد 1600 قدم (488 متراً) من سفينة تيتانيك وفقاً لتصريح الأميرال.

وذكر الأميرال موغر أن حطاماً إضافياً اكتُشف قرب الموقع "يتوافق مع الخسارة الكارثية" للغواصة.

وأضاف "بعد هذا التطور، أبلغنا فوراً عائلات المفقودين نيابة عن حرس السواحل الأمريكي والقيادة الموحدة. أقدم تعازيّ الحارة للعائلات".

وأعلنت شركة " أوشن غيت إكسبيديشنز" المشغلة للغواصة السياحية في وقت سابق الخميس أنها تعتقد أن جميع ركابها الخمسة توفوا، كما رجح حرس الحدود الأمريكي أيضاً عدم وجود ناجين.

وتنظم شركة "أوشن غيت إكسبديشنز" المختصة بالتنقيب تحت سطح البحر، ومقرها مدينة إيفريت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رحلات سنوية إلى تيتانيك منذ عام 2021.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن "الغواصة "تيتان"، كانت تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح الأحد الماضي، بعد نحو ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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