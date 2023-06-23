سياسة
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مع ظهور جبهة قتال جديدة.. فرار جماعي من جنوب كردفان بالسودان
شهدت مدينة كادقلي في جنوب غرب السودان، فراراً جماعياً للسكان، بعد تصاعد حدة المعارك وظهور جبهة قتال جديدة تمثلت في حركة تسيطر على أجزاء من ولاية جنوب كردفان.
مع ظهور جبهة قتال جديدة.. فرار جماعي من جنوب كردفان بالسودان
فرار السودانيين نتيجة الحرب / صورة: AFP
23 يونيو 2023

بدأ سكان مدينة كادقلي في جنوب غرب السودان الفرار من المدينة الخميس مع تصاعد حدة التوتر بين الجيش وجماعة متمردة، وهو ما يهدد بفتح جبهة صراع أخرى في الحرب الدائرة بالبلاد.

واتهم الجيش السوداني، الأربعاء الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار وبمهاجمة وحدة تابعة للجيش في كادقلي. وتسيطر الحركة على أجزاء من ولاية جنوب كردفان.

وقال الجيش إنه تصدى للهجوم لكنه تكبد خسائر.

وقال السكان إن الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع دولة جنوب السودان، هاجمت الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وهو ما فعلته أيضاً قوات الدعم السريع.

وذكر سكان كادقلي أن الجيش أعاد نشر قواته اليوم لحماية مواقعه في المدينة، فيما يتجمع أفراد الحركة الشعبية في مناطق بضواحي المدينة.

وأشاروا إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى تناقص إمدادات الأغذية والمستلزمات الطبية.

ويأتي الحشد حول كادقلي، وتصعيد القتال في دارفور بعد نحو عشرة أسابيع من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية إن الولايات المتحدة علقت محادثات السودان لأنها لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي.

وأضافت في جلسة للجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب "الصيغة لا تحقق النجاح الذي نريد"، وذلك بعد مجموعة من اتفاقات وقف إطلاق النار جرى انتهاكها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم وهددت بزعزعة استقرار البلدان المجاورة التي تعاني من مزيج من الصراع والفقر والضغوط الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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