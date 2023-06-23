سياسة
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زيلينسكي يتهم روسيا بإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا ويحذر من "وضع كارثي"
اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإخفاء جثث الضحايا الذين قُتلوا في أعقاب انهيار سد كاخوفكا، فيما أعلن الجيش الأوكراني تعرض المناطق المتضررة لانتشار التهاب الكبد A.
زيلينسكي يتهم روسيا بإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا ويحذر من "وضع كارثي"
الرئيس الأوكراني زيلينسكي / صورة: Reuters
23 يونيو 2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شكلت مجموعات خاصة لجمع وإخفاء جثث الضحايا الذين قُتلوا في أعقاب انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء أمس الخميس: "شكَّل الأشرار الروس مجموعات خاصة هناك لرفع جثث الضحايا، وبالطبع، إخفائها".

ووصف زيلينسكي الوضع في الأجزاء التي تحتلها روسيا بالمنطقة بأنه "كارثي، بعبارة ملطفة".

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي أدى إلى تدفق المياه عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا، وخاصة منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية جزئياً.

واضطر كثير من السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وانتظار المساعدة، واتهمت كييف القوات الروسية بالتقاعس عن مساعدة المتضررين.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن العدد الرسمي للقتلى هو 21 بينهم خمسة لقوا حتفهم جراء ما وصفوه بقصف روسي خلال عمليات الإجلاء. وقال مسؤولون روسي إن عدد القتلى بلغ 46.

وقال الجيش الأوكراني أمس الخميس إن الوضع الوبائي في المناطق المتضررة تدهور بشدة، خاصة فيما يتعلق بانتشار التهاب الكبد A.

وقدر وزير البيئة الأوكراني رسلان ستريليتس تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بأكثر من 1.5 مليار دولار حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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