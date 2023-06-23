أصدرت وزارة الخارجية التركية الجمعة بياناً، قالت فيه إن الاجتماع الوزاري للآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية سيُعقد في واشنطن الاثنين المقبل.

وحسب بيان الوزارة، سيشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية التركي السفير بُراق آق تشابار ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وغيرها من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاءات التشاورية بين البلدَين ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات على الساحة الدولية.

والسبت الماضي التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأت اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية في 4 أبريل/نيسان 2022، عقب لقاء الرئيسَين رجب طيب أردوغان وجو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في العاصمة الإيطالية روما.