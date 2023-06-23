سياسة
1 دقيقة قراءة
أنقرة: اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية يُعقد الاثنين في واشنطن
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن اجتماع الآلية الاستراتيجية بين تركيا وأمريكا سيعقد في واشنطن الاثنين المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات على الساحة الدولية.
أنقرة: اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية يُعقد الاثنين في واشنطن
تركيا وأمريكا / صورة: AA
23 يونيو 2023

أصدرت وزارة الخارجية التركية الجمعة بياناً، قالت فيه إن الاجتماع الوزاري للآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية سيُعقد في واشنطن الاثنين المقبل.

وحسب بيان الوزارة، سيشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية التركي السفير بُراق آق تشابار ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وغيرها من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاءات التشاورية بين البلدَين ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات على الساحة الدولية.

والسبت الماضي التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأت اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية في 4 أبريل/نيسان 2022، عقب لقاء الرئيسَين رجب طيب أردوغان وجو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في العاصمة الإيطالية روما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us