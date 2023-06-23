سياسة
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استطلاع رأي: الشبان العرب يرون تركيا والصين الحليفَين الأقرب لبلدانهم
وفقاً لنتائج استطلاع رأي لشركة أصداء BCW، يرى الشبان العرب تركيا الحليف غير العربي الأهم لدولهم، وقطر الحليف العربي الأول لبلدانهم، فيما يرى 86٪ منهم إسرائيل دولة عدوة.
استطلاع رأي: الشبان العرب يرون تركيا والصين الحليفَين الأقرب لبلدانهم
استطلاع رأي: الشبان العرب يرى تركيا والصين الحليفان الأهم لبلدانهم / صورة: AP
23 يونيو 2023

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة "أصداء BCW" لدراسة رأي الشبان العرب أن تركيا والصين أبرز وأهم الحلفاء غير العرب لدولهم.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء، في دبي نتائج الاستطلاع الخامس عشر للشبان العرب، إذ شمل الاستطلاع عينة من 200 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18و24 سنة في 53 مدينة موزعة على 18 دولة عربية.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن 82% من الشبان العرب يرى في تركيا دولة حليفة لبلدانهم تلتها الصين بنسبة 80٪، فيما يرى 86٪ من الشبان العرب في إسرائيل دولة عدوة.

وعلى صعيد الدول العربية أظهرت نتائج العينة أن 92٪ من شبان المنطقة يرى قطر حليفاً قوياً، تلتها الكويت بنسبة 91٪، فمصر 89٪، والإمارات 88٪، والسعودية 86٪.

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها أهم قوة مؤثرة بمجريات المنطقة إذ يرى 33٪ من الشبان العرب في الولايات المتحدة القوى الأكثر تأثيراً في المنقطة، تلتها الإمارات بنسبة 11٪، وإسرائيل والسعودية بنسبة 10٪، فيما يرى 8٪ من الشبان العرب في روسيا دولة مؤثرة في مجريات المنطقة.

وعلى الرغم من النتائج السابقة فإن 61٪ من الشبان العرب يرى ضرورة فك ارتباط الولايات المتحدة الامريكية بالمنطقة، فيما يتوقع 66٪ منهم أن تكون الولايات المتحدة حليفاً حقيقياً للدول العربية خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من روسيا، 62٪ منهم يرى أنها ستكون حليفاً لدولهم خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من الصين.

وتغطي الدراسة ستة محاور رئيسية تغطي اهتمامات الشاب العربي في المنطقة وتشمل: مواطنتي العالمية، توجهاتي، معيشتي، هويتي، طموحاتي المستقبلية، نمط حياتي.

ونشرت الشركة نتائج المحور الأول "مواطنتي العالمية" ومن المتوقع أن يجري نشر نتائج بقية المحاور خلال الأسابيع المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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