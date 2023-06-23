شهد العالم في الأسابيع الماضية كارثة إنسانية في البحر المتوسط، وحادثاً مأساوياً في المحيط الأطلسي. فأما كارثة المتوسط، فلقي العشرات مصرعهم غرقاً وما زال المئات في عداد المفقودين، وأما في الأطلسي، فُقد خمسة أشخاص في غواصة استكشافية، أربعة منهم من الأثرياء، ليُعلن بعد ذلك مقتلهم جميعاً.

في المتوسط وعلى سواحل الغرب، تُرك الفقراء ليواجهوا مصيرهم، فيما بدأت كبرى القوى البحرية عمليات بحث وإنقاد امتدت لآلاف الكيلومترات وبواسطة المئات من المعدات والآلات لمعرفة مصير خمسة أشخاص.

حجم التناقض الكبير في المعاملة لم يقتصر على جهود الإنقاذ، ففي حين كثفت وسائل الإعلام الغربية تغطيتها الصحفية لمتابعة تطورات قضية الغواصة المفقودة، لم يجد المئات من المفقودين والغرقى والمصابين على سواحل اليونان أي صوت أو منبر لينقل معاناتهم الحقيقية.

سلّطت الحادثتان الضوء على معايير هذا العالم وكشفت مرة أخرى للملايين عن التناقض والتفاوت المخيف في كيفية نظر الغرب إلى حياة البشر في الجانب الآخر من الأرض.

فقراء المتوسط وأثرياء الأطلسي

حملت غواصة تيتان أربعة أثرياء ومستكشفاً، وهم مؤسس ورئيس شركة أوشن جيت إكسبيديشنز الأمريكية المنظمة للرحلات السياحية والذي قاد الغواصة، والملياردير البريطاني هيميش هاردينج، ورجل الأعمال البريطاني شاه زاده داوود، وابنه سليمان، والفرنسي بول هنري نارجوليت.

فيما حمل قارب المتوسط ما يقرب من 750 مهاجراً، مات منهم 82 شخصاً وأُنقذ حتى هذه اللحظة 104، فيما فُقد أكثر من 500 راكب، الجزء الأكبر منهم من دول فقيرة فرّ منها هؤلاء بحثاً عن حياة أفضل.

هذا التباين الاقتصادي وأثره على طريقة التعاطي الإعلامي والسياسي رأى فيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنه عامل إخلال بالديمقراطية الغربية. إذ أكد أن العنصر الاقتصادي "لديمقراطيتنا يجب أن ننتبه إليه. لن تكون ديمقراطيتنا صحية مع مستويات عدم المساواة التي رأيناها الناتجة عن العولمة والأتمتة والانحدار في النقابات وعدم المساواة الفاحشة".

فالتباين الاقتصادي ما بين السكان والدول من الطبيعي أن ينعكس على أهمية حياة البشر، وتابع أوباما قائلاً: "نحن لا نتحدث عن أخبار اليوم بشكل عام، لكن في الوقت الحالي، لدينا تغطية على مدار الساعة، وأنا أفهم ذلك، لهذه الغواصة التي فُقدت بشكل مأساوي في قاع البحر، في الوقت نفسه، هنا، بالقرب من ساحل اليونان، مات 700 شخص جرى تهريبهم على ما يبدو إلى هنا، وقد نقلت أخبار عن الأمر، لكنها لم تهيمن بالطريقة نفسها. وفي بعض النواحي، يشير ذلك إلى التفاوت الشديد (في أهمية) حياة الناس".

لا صوت للمهاجرين

أكد عدد من الناجين الذين كانوا على متن قارب المهاجرين المنكوب أن خفر السواحل اليوناني تسبب في غرق القارب ولم يقدم المساعدة المطلوبة، حيث صرّح أحدهم: "جاء خفر السواحل اليوناني إلينا وبدؤوا جرنا بالحبال. بدأ القارب يميل إلى اليسار. ثم بدأنا الغرق. كنا نصرخ ونحاول النجاة. استدار خفر السواحل وابتعدوا".

هذا الأمر أشارت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش" التي قالت إن "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وخفر السواحل اليوناني رصدوا القارب قبل ساعات من انقلابه لكن أحداً لم يتدخل في الوقت المناسب وبطريقة آمنة لإنقاذه".

هذه المعطيات وغيرها لم تكن كافية لتدفع الإعلام الغربي وصحفييه إلى التساؤل والبحث في الأسباب التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية، في حين اتجهت عدسات الكاميرات وأقلام الصحفيين لتغطية غرق غواصة تيتان والبحث عن أسباب كارثتها.

اعتياد الغرب رؤية أهل الجنوب أمواتاً، وحملات العنصرية ونزع الإنسانية عن المهاجرين واللاجئين، وحالات الغرق التي تعرّض لها المهاجرون سابقاً، كلها عوامل مهمة في ابتعاد الإعلام الغربي عن تغطية مأساة المتوسط، لكن هناك أسباباً سياسية أخرى، على رأسها رغبته في التغطية على تقصير السلطات الأوروبية ومسؤولية أساليبها وطرق مكافحة الهجرة غير الشرعية في التسبب بغرق وفقدان المئات على هذا المركب وغيره.