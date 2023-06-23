قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله، اليوم الجمعة، إن 350 باكستانياً على الأقل كانوا على متن قارب مكتظ بأكثر من حمولته، كان قد غرق في عرض البحر قبالة اليونان الأسبوع الماضي.

وذكر سناء الله أمام البرلمان الباكستاني أن القارب الذي يمكنه حمل 400 شخص كان على متنه أكثر من 700 شخص، مضيفاً أن 281 أسرة باكستانية إجمالاً تواصلت مع الحكومة لطلب المساعدة.

وأُجريت اختبارات فحص الحمض النووي لمئة وثلاثة وتسعين أسرة باكستانية أخرى لمطابقة أحماضهم النووية مع من لقوا حتفهم أو فُقدوا في حادث غرق القارب الذي يُعتبر من بين أكبر الكوارث البحرية في أوروبا في الأعوام الماضية.

وكان على متن القارب نحو 700 من المهاجرين من سوريا ومصر وباكستان، وقد انطلقوا من ليبيا في رحلة كان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا. لكن القارب غرق قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان.

وتواجه أثينا سيلاً من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة، واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الحادثة.

وقد دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق معمق للكشف عن ملابسات غرق القارب، وإلى تحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من المآسي.

وفي باكستان، اعتقلت الشرطة 14 شخصاً متهمين بتهريب عدد من أولئك المهاجرين، وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى بشأن شبكة تهريب للبشر يُعتقد أنها متورطة.