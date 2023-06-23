بعد أسابيع من النقاشات الحادة، توصل الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تسمح لأول مرة بمعاقبة دول ثالثة، في سبيل مكافحة تهريب النفط الروسي إلى أراضيها ومساعدة موسكو في التملص من التسقيف الغربي للأسعار الذي طال صادراتها النفطية.

هذا في وقت أفادت فيه تقارير عديدة، باستمرار تدفق هذه الصادرات الروسية على الأراضي الأوروبية، على يد مهربين يشار إليهم إعلامياً بـ"أسطول الظل".

فيما تشمل هذه العقوبات آليات تدقيق جديدة لولوج ناقلات النفط إلى المواني الأوروبية. وقد تطال هذه العقوبات كذلك الدول، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذا بالإضافة إلى توسيع مجال التنسيق الدبلوماسي للحد من هذا النشاط التجاري.

أوروبا ضد تهريب النفط الروسي

وفي يوم الأربعاء، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن سفراء التكتل وافقوا على الحزمة 11 من العقوبات على روسيا، والتي تسمح لأول مرة بإمكانية معاقبة دول ثالثة تساعد موسكو في التهرب من القيود على صادراتها النفطية وتهريب النفط الروسي إلى الأراضي الأوروبية.

وشدد بيان الاجتماع الأوروبي على الحاجة إلى مراقبة تنفيذ العقوبات على النفط الروسي، ومساعدة دول خارج الكتلة على معالجة الوضع الذي قد يسمح لروسيا بالالتفاف على تلك الإجراءات العقابية. وجاء في البيان: "قد تشمل هذه الخطوات التواصل الدبلوماسي، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كذلك المساعدة التقنية الموجهة إلى الدول الثالثة المعنية".

وتشمل القيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إجراءات لمكافحة تهريب النفط الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر ما يسمى بـ"أسطول الظل"، وهو عبارة عن ناقلات نفطية مملوكة إلى شبكة من الشركات الوهمية ما يجعلها مجهولة المصدر. فيما أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى أن عدداً من هذه الناقلات مملوك لأفراد وشركات في دول الاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان.

وستمنع الإجراءات الأوروبية الجديدة هذه السفن، المشتبه في ارتكابها هذه الممارسات، من دخول مواني الاتحاد الأوروبي "بغض النظر عن علم تسجيلها". كما سيتعين على الناقلات أيضاً إخطار السلطات الأوروبية إذا كانت تخطط لنقل النفط من سفينة إلى أخرى "قبل 48 ساعة على الأقل"، مع تحديد المناطق الجغرافية التي تجري فيها العملية.

وأضافت "بوليتيكو"، أن بعض الدول الأوروبية التي لديها صناعات بحرية كبيرة، كاليونان ومالطا، أبدت تحفظات في البداية بشأن خطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات، وهو ما فسرته الصحيفة الأمريكية بوجود "تكهنات بأنهم كانوا يحاولون حماية شركات الشحن الخاصة بهم".

هذا ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق السياسي، قائلة: إن الحزمة "ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية مع قيود صارمة على الصادرات تستهدف الكيانات التي تدعم الكرملين".

"أسطول الظل" الروسي

ووفق تقارير صحفية، تعد ناقلات النفط مجهولة المصدر إحدى الوسائل التي تستخدمها موسكو للتملص من العقوبات الغربية على صادراتها النفطية، ذلك عبر انطلاق الشحنات من المواني الروسية إلى عرض المياه الدولية حيث يجري تحميلها مجدداً إلى ناقلات أخرى تموه مصدر ذلك النفط لإعادة نقله إلى أوروبا.

وحسب بيانات شركة "Windward"، وهي شركة أبحاث بمجال الشحن، رُصدت ناقلات نفط مجهولة الهوية تغادر المواني الروسية في رحلات بلا هدف إلى وسط شمال المحيط الأطلسي، خارج نطاق نفوذ الاتحاد الأوروبي، وتخفي نفسها بإطفاء أجهزة إرسال الراديو والرادار، قبل أن تظهر مجدداً وهي عائدة إلى مواني الشحن الروسية.

وترجح تقارير أخرىأنه بفضل هذه الطريقة وعبر إبحار تلك الناقلات بعيداً عن نقاط التفتيش بمضيق جبل طارق وقناة السويس، تهرب روسيا من العقوبات الغربية على نفطها، وتنجح في تهريبه أيضاً إلى الاتحاد الأوروبي.

ويقدر تحليل لوكالة "ستاندرد آند بورز"، وُصف بالمتحفظ، أن ما مجموعه 167 ناقلة نفط قد شاركت في عمليات تهريب النفط الروسي إلى الأراضي الأوروبية.

غير أن عدد هذه الناقلات لا يكفي لحمل كل الصادرات الروسية، ما يدفع موسكو إلى الاستعانة بناقلات دول أخرى، من بينها ما أشارت إليه "بوليتيكو" من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كيف يستمر النفط الروسي بالتدفق إلى أوروبا؟

بالمقابل، يعد من الصعب تتبع مصادر خام النفط بالأسواق العالمية، ذلك لإمكانية خلط الخامات وتمويهها خلال عملية التصدير. إضافة إلى عمليات التكرير التي تمحو كل مميزات خاصة مرتبطة بمصدر الخام. وهو، حسب خبراء، ما يستفيد منه النفط الروسي في تخطيه الحظر الأوروبي.

وهو ما يؤكده ميخائيل خودوركوفسكي، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق الطاقة الروسي "يوكوس" وأحد أبرز المعارضين لبوتين، بقوله: "على عكس تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب، فإن السوق الدولية للنفط مفتوحة على كل دول العالم، وبالتالي عمليات مزج الخامات وتمويهها هي ممارسة دارجة".

ومن ناحية أخرى، ورغم إغلاق السوق الأوروبية أبوابها أمام خام الأورال، بقي الإنتاج الروسي محافظاً على مستوياته، ما دفع سعد رحيم، كبير اقتصاديّي مجموعة "ترافيغورا" لتجارة السلع النفطية، إلى استنتاج أن "من المحتمل أن النفط الروسي لا يزال يُباع إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عبر وسطاء".

وسبق أن أثير هذا الموضوع بالبرلمان الأوروبي، وشكّك النائب البرلماني الفرنسي فرانسوا بيلامي بأن تكون الصادرات الأذربيجانية ثغرة لعبور النفط الروسي. وأشار النائب إلى أن أذربيجان صدرت 242 ألف برميل يومياً زيادة عما أنتجته بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز العام الماضي، معتبراً ذلك هامشاً كبيراً على القدرات الإنتاجية المحلية.

ونفت المفوضية هذه الشكوك التي أثارها النائب، قائلة إن البيانات التي استشهد بها "حدثت قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، لذا لا يوجد أي شك في التهرب من العقوبات هناك".

عوض الطرق الملتوية، لا يزال استيراد أوروبا للنفط والصادرات النفطية مستمراً. وحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية، إلى حدود يناير/كانون الثاني 2023، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 600 ألف برميل نفط روسي يومياً، إضافة إلى 700 ألف برميل من المنتجات النفطية الروسية.

بالمقابل عملت موسكو بعد الحظر الأوروبي على توسيع قاعدة زبائن نفطها. هكذا ارتفعت الصادرات النفطية الروسية إلى الصين من 1.7 مليون برميل يومياً في عام 2022 إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023. كما شهدت الصادرات نحو الهند قفزة كبيرة، من 100 ألف برميل يومياً في 2022 إلى 1.6 مليون برميل يومياً في 2023، حسب الوكالة الدولية للطاقة.