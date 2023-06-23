سياسة
3 دقيقة قراءة
سفراء أجانب ينددون بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والأمم المتحدة تحذّر
ندد سفراء وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ودول أمريكا الجنوبية بهجمات نفّذها مستوطنون على عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت الأمم المتحدة من خروج العنف بالضفة عن السيطرة.
سفراء أجانب ينددون بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية والأمم المتحدة تحذّر
20 سفيراً ينددون بهجمات المستوطنين على بلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
23 يونيو 2023

ندد سفراء وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أمريكا الجنوبية، الجمعة، بهجمات نفّذها مستوطنون على عدد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين إسرائيل بـ"منعها".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السفراء الذين بلغ عددهم نحو 20، لبلدة ترمسعيا (شمال مدينة رام الله وسط الضفة) التي تعرضت مؤخراً لهجمات عنيفة من المستوطنين.

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف: "هذه الأرض محتلة، لا يهم أنت في أي منطقة سواء كانت مناطق مصنفة أ أو ب أو ج، أينما كنت هي أرض محتلة وليست تابعة لجهة أخرى، وليست مختلفاً عليها بل واقعة تحت الاحتلال".

وأضاف: "إسرائيل ملزمة أن تمنع أي اعتداء من المستوطنين بصفتها قوة احتلال، هذا دورها وفق الاتفاقيات والقانون الدولي، وعليها أن تحمي الفلسطينيين وتقدم أي شخص يعتدي عليهم أو على ممتلكاتهم إلى العدالة".

وعدّ بورغسدورف، هذه الزيارة بمثابة "رسالة تضامن"، قائلاً: "نقول للفلسطينيين لستم وحدكم نحن هنا لننقل معاناتكم لدولنا".

في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من مخاطر "خروج العنف في الضفة الغربية المحتلة عن السيطرة".

وقال تورك في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن "أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الجاري بالضفة الغربية المحتلة قد تخرج عن نطاق السيطرة".

ولفت إلى أن أعمال العنف "يغذيها الخطاب السياسي الحاد، وتصعيد استخدام الأسلحة العسكرية المتطورة من قبل إسرائيل".

وأكد المسؤول الأممي أن "تدهور الوضع الحاد كان له تأثير شديد على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعياً إلى إنهاء فوري للعنف.

والأربعاء، تعرضت ترمسعيا لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.

ومنذ الثلاثاء، تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات من قبل المستوطنين، تسببت بحرق وتدمير عشرات السيارات والمنازل، إثر قتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قُتلا لاحقاً.

ووفق اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، فإن المنطقة "أ" تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us