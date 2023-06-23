قال مسؤولون إقليميون أوكرانيون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجمات روسية بجنوب أوكرانيا اليوم الجمعة، من بينهم اثنان لقيا حتفهما بعد تعرض شركة حافلات في مدينة خيرسون لهجوم.

وقال حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين إن رجلين يبلغان من العمر 55 و43 عاما قُتلا بسبب "نيران موجهة" أصابت شركة حافلات خيرسون فيما وصفه بأنه "هجوم إرهابي روسي آخر".

وأضاف بروكودين في منشور على تليغرام إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها السلطات الإقليمية رجلاً مصاباً راقداً على الأرض داخل مقر شركة الحافلات وظهر أيضاً زجاج مكسور متناثر ودماء على الأرض.

وظهر أيضاً رجل آخر ممدداً على الأرض بالخارج، لم يتضح إن كان قتيلاً أو جريحاً، بينما يجري نقل رجل آخر إلى سيارة الإسعاف.

وكتب يوري مالاشكو حاكم منطقة زابوريجيا على تليغرام يقول إن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً قُتل في قصف روسي بالمدفعية على قرية مالا توكماتشكا وإن أربعة أشخاص أصيبوا في أماكن أخرى من المنطقة.

من ناحيته، قال مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية، إن العمليات الهجومية التي تشنها كييف ضد القوات الروسية تهدف إلى إعادة تشكيل ساحة المعركة.

وذكر ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن الجيش يواصل هجماته في عدد من المناطق، رغم أن روسيا تصف الهجوم المضاد الأوكراني، الذي طال انتظاره، بأنه فاشل وعلى وشك التوقف.

وكتب بودولياك على تويتر: "الهجوم المضاد ليس موسماً جديداً لمسلسل على نتفليكس. ولا داعي لتوقع الإثارة وشراء الفشار. العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. عمليات التشكيل جارية لتهيئة ساحة المعركة".

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت ثماني قرى بالجنوب في الأسبوعين الماضيين. ورغم أن التقدم محدود، فإنه يعد الأكبر لقواتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني مع توغلها في مناطق ملغومة وشديدة التحصين تسيطر عليها روسيا.

وذكر بودولياك أن الوقت الذي احتاجته أوكرانيا لإقناع شركائها الغربيين بتوفير الأسلحة اللازمة منح الجيش الروسي فرصة للتحصن وتعزيز خطوط دفاعه.

وأضاف: "اختراق الجبهة الروسية اليوم يتطلب نهجاً متوازناً. حياة الجندي هي أهم قيمة لدى أوكرانيا اليوم".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذيعت يوم الأربعاء إن موسكو تلمس "هدوءاً مؤكداً" في هجوم أوكرانيا المضاد وإن كييف تكبدت خسائر فادحة، فيما تقول أوكرانيا إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية.