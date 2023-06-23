سياسة
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قبل انتهائها بنحو شهر.. مجلس الأمن يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب
شددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة على أن اتفاقية حبوب البحر الأسود ساهمت في خفض أسعار الأغذية عالمياً منذ العام الماضي وحتى الآن، فيما جدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لتمديد الاتفاقية المقرر انتهاؤها الشهر المقبل.
قبل انتهائها بنحو شهر.. مجلس الأمن يدعو لتمديد اتفاقية الحبوب
أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون لتمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها الشهر المقبل / صورة: Reuters
23 يونيو 2023

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي لتمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها الشهر المقبل.

وبحث المجلس في جلسته الجمعة، التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وأوضحت روزماري ديكارلو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وتأسيس السلام، أن 9 آلاف و83 مدنياً لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، بينهم 530 طفلاً، وفق أحدث معلومات.

وأشارت إلى إصابة 15 ألفاً و770 مدنياً خلال هذه الفترة، وأكدت ضرورة محاسبة جميع منتهكي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وشددت على أن اتفاقية حبوب البحر الأسود ساهمت في خفض أسعار الأغذية عالمياً منذ العام الماضي وحتى الآن، مبينة أن أكثر من نصف الصادرات ذهبت إلى البلدان النامية.

وأضافت: "ندعو الأطراف إلى إزالة جميع العوائق أمام استمرار هذا الاتفاق".

من جانبها، شددت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على أهمية تمديد فترة الاتفاقية الشهر المقبل من أجل مصلحة الجميع، وأكدت أنها اتفاقية حساسة للغاية.

وذكرت أن موسكو استخدمت التهديد بالانسحاب منها، وأضافت: "يجب أن ندعو روسيا للبقاء في الاتفاقية".

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي جرى تمديد العمل بها مرات عدة، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، مُدّد الاتفاق 60 يوماً إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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