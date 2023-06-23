سياسة
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غالبيتهم من النساء.. قافلة الحجاج الأتراك للموسم الحالي تَفُوق الماضي عدداً
تجاوز عدد حجاج القافلة التركية لهذا العام عددهم في عامَي كورونا بسبب تدابير الجائحة، وقد حازت النساء حصة معتبرة منها. تعرَّف الإحصائية المفصلة.
غالبيتهم من النساء.. قافلة الحجاج الأتراك للموسم الحالي تَفُوق الماضي عدداً
النساء يشكلن نسبة كبيرة من إجمالي عدد الحجاج الأتراك لهذا العام / Others
23 يونيو 2023

يشكل النساء 54% من قافلة الحجاج الأتراك للعام الحالي 2023، والبالغ إجمالي عددهم 88 ألفاً و430 حاجّاً.

وبلغ عدد الحاجّات التركيات إلى مكة المكرمة 47 ألفاً و752، من العدد الإجمالي للحجاج.

والعام الماضي بلغ إجمالي عدد الحجاج الأتراك 33 ألفاً و770 شخصاً فقط بسبب القيود المتبعة في فترة وباء كورونا، وكانت حصة النساء منها 52%.

والخميس، اكتمل وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بعد انطلاق قوافلهم على دفعات ابتداءً من 30 مايو/أيار الماضي.

وعلى مدار الأيام الماضية وصلت دفعات من الحجاج الأتراك إلى المدينة المنورة، وقسم منهم وصل إلى مكة المكرمة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم الحج لعام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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