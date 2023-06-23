يشكل النساء 54% من قافلة الحجاج الأتراك للعام الحالي 2023، والبالغ إجمالي عددهم 88 ألفاً و430 حاجّاً.

وبلغ عدد الحاجّات التركيات إلى مكة المكرمة 47 ألفاً و752، من العدد الإجمالي للحجاج.

والعام الماضي بلغ إجمالي عدد الحجاج الأتراك 33 ألفاً و770 شخصاً فقط بسبب القيود المتبعة في فترة وباء كورونا، وكانت حصة النساء منها 52%.

والخميس، اكتمل وصول الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بعد انطلاق قوافلهم على دفعات ابتداءً من 30 مايو/أيار الماضي.

وعلى مدار الأيام الماضية وصلت دفعات من الحجاج الأتراك إلى المدينة المنورة، وقسم منهم وصل إلى مكة المكرمة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم الحج لعام 2023.