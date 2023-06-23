سياسة
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دراسة: زيادة مقلقة بعدد مصابي السكري عالمياً بحلول 2050
أجرى باحثون بمعهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن دراسة توقعت أن يتضاعف عدد المصابين بالسكري عالمياً ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050. يشار إلى أن عدد المصابين بالسكري في الوقت الراهن بلغ نحو 529 مليون شخص.
دراسة: زيادة مقلقة بعدد مصابي السكري عالمياً بحلول 2050
دراسة عالمية تحذر من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم خلال الثلاثين عاماً المقبلة / صورة: AP 
23 يونيو 2023

حذرت دراسة عالمية جديدة من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم خلال الثلاثين عاماً المقبلة إن لم تتخذ الإجراءات المناسبة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري. وتوقعوا أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.

وقال الباحثون إن غالبية الحالات مصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو النوع المرتبط بالسمنة ويمكن الوقاية منه إلى حد كبير.

ونمط الزيادة في معدل الإصابة ليس واحداً على مستوى العا لم. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل معدلات انتشار المرض إلى 16.8% في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإلى 11.3% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 9.8% على مستوى العالم. وقال الباحثون إن نسبة الانتشار حالياً 6.1% لكن كل الدول عرضة لزيادة معدلات الإصابة.

وقال ليان أونج، الباحث الرئيسي للدراسة "معدل انتشار المرض السريع لا يبعث على القلق فقط وإنما يمثل أيضا تحديات لكل نظام صحي في العالم"، مشيراً إلى أن السكري يرتبط بعدد من الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة أن من ضمن أسباب زيادة أعداد المصابين ارتفاع معدل السمنة والتحولات الديموغرافية، إذ إن معدل الانتشار أعلى بين كبار السن. وقال الباحثون إن البيانات الواردة من 204 دول لا تأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 لأن هذه البيانات ليست متوفرة بعد.

وتعد الدراسة، التي مولتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، جزءاً من سلسلة دراسات أوسع عن السكري نُشرت أمس الخميس في مجلة لانسيت الطبية. وتدعو الدراسات إلى وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحة الإصابات والتوعية بعدم المساواة، إذ يعيش غالبية مرضى السكري في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وهم غير قادرين على الحصول على العلاج المناسب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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