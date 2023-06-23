اتهم قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية يفغيني بريغوجين، الجمعة، الجيش الروسي بقصف معسكرات قواته، ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم حسب قوله، فيما نفت موسكو ذلك.

وتوعّد بريغوجين في رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالانتقام من الجيش الروسي، قائلاً إن وزير الدفاع سيرغي شويغو هو من أمر بالتصدي لقوات فاغنر، دون مزيد تفاصيل.

وفي السياق، دعا بريغوجين قوات الجيش الروسي للانضمام إلى عناصره التي تنخرط في عمليات قتالية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتطلب إقالة شويغو.

وقال إن هيئة قيادة مجموعة فاغنر تعتبر أنه "من الضروري إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد"، في إشارة إلى وزير الدفاع الروسي.

بدورها، نفت روسيا مزاعم قائد فاغنر، ورفضت أي اتهامات بقصف قوات المجموعة العسكرية.

كما أعلنت السلطات الروسية بدء تحقيق جنائي مع قائد المجموعة، بشأن تهديداته بعزل وزير الدفاع، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ودأب قائد فاغنر خلال الشهور الماضية، على إصدار تصريحات تعكس وجود خلافات بين مجموعته والجيش الروسي.

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، هدّد بريغوجين بسحب جزء من مسلّحي المجموعة من جبهة باخموت شرقي أوكرانيا، في حال عدم تسليم الجيش الروسي الذخيرة اللازمة لقواته.