احتفلت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية بإنتاج النسخة 500 من مسيّرتها المسلحة بيرقدار TB2.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إنَّ مسيرتها المسلحة T500 أتمَّت رحلتها في خط الإنتاج، لافتة إلى تنظيمها احتفالاً بهذه المناسبة.

وأضافت أن عدد مسيراتها الإجمالي من بيرقدار TB2 ارتفع إلى 580، مع إنتاج 80 مسيّرة من الطراز الاستطلاعي غير المسلح İHA.

وشارك في الحفل موظفو الشركة، فضلاً عن عدد من متضرري الزلزال المقيمين في المساكن التابعة للشركة.

وحسب البيان، قدَّم رئيس مجلس إدارة بايكار سلجوق بيرقدار تهانيه لموظفي الشركة على تطويرهم وإنتاجهم مسيرات بيرقدار TB2، التي تُعَدّ أفضل مسيرات في فئتها حول العالم.

ولفت إلى أن الشركة حقّقت نجاحاً كبيراً بتصدير مسيراتها إلى نقاط مختلفة من العالم، موضحاً أنها تصدرها إلى أكبر عدد من الدول.