وجَّه قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين دعوات إلى تمرد على قيادة الجيش الروسي التي اتهمها بقتل عناصر من المجموعة بعد استهداف مواقعها في أوكرانيا، وهو ما نفته قيادة الجيش، مطالبة مقاتلي فاغنر باعتقال قائد المجموعة بتهمة التمرد المسلح.

وصرح بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه مساء الجمعة بأن معسكرات المجموعة الخلفية في أوكرانيا تعرضت لضربات صاروخية أدت إلى مقتل عدد هائل من عناصره.

وتوعَّد بريغوجين بالرد على هذا القصف، متهماً وزير الدفاع سيرغي شويغو بإصدار أوامر القصف.

وأضاف: "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي وقف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيجري "وقفه".

وأكد بريغوجين في رسالة صوتية على تطبيق تليغرام استعداده وعناصر مجموعته الـ25 ألفاً للموت من أجل تحرير الشعب الروسي من "أولئك الذين يقصفون المدنيين".

وتعهَّد بريغوجين بالمضي حتى النهاية وتدمير "كل ما يعترض طريقه"، مشيراً إلى أن قواته دخلت الأراضي الروسية بعدما كانت منتشرة فقط في أوكرانيا.

محاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية

وذكر بريغوجين أنّ قواته وصلت إلى مدينة روستوف نا دون الروسية وحاصرت مقر المنطقة العسكرية الجنوبية. وهي مدينة تقع في جنوب روسيا، وتحتل أهمية استراتيجية لتمركز قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في المدينة.

وأظهرت مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووضَع مقاتلو فاغنر أسلحة ثقيلة على أبواب ونوافذ المبنى التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كما شوهدت حركة أعضاء مجموعة فاغنر الذين يحاولون السيطرة على النقاط الحرجة في شوارع روستوف نا دون.

وقال بريغوجين الذي شوهد يصافح مسؤولين عسكريين أمام مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية: "أقولها مرة أخرى، نريد (وزير الدفاع سيرغي) شويغو ورئيس الأركان (فاليري غيراسيموف) هنا، سنبقى هنا حتى يأتوا، سنطوق روستوف ونذهب إلى موسكو".

وأشار قائد مجموعة فاغنر إلى أن قواته أسقطت مروحية روسية فتحت النار على "رتل مدني"، داعياً قوات الجيش إلى عدم المقاومة، وأضاف أن "هناك 25 ألف منّا، وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد... احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره"، مبدياً ترحيبه بـ"كلّ من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

وفي الفيديو الذي نشره على قناته على منصة تليغرام، قال بريغوجين: "نحن في المقر، المنشآت العسكرية في روستوف، بما في ذلك المطار العسكري، تحت سيطرتنا أيضاً، المقر يعمل".

وأضاف بريغوجين: "لا توجد مشكلة، كل شيء تحت السيطرة، نسعى من أجل أن يهاجم سلاح الجو الروسي الأوكرانيين، لا نحن".

وأكمل: "لا تسمعوا الأخبار التي تفيد بأن فاغنر يخلق عقبة أمام الجيش الروسي في الجبهات، الوضع في الجبهة لم يتدهور بسببنا".

وأوضح: "عندما جئنا إلى هنا تأكدنا من أمور كثيرة مرة أخرى، فُقد كثير من الأراضي (في أوكرانيا)، عدد قتلى الجنود الروس أكثر 3-4 مرات عن العدد المعلن للقيادات العليا، وفي بعض الأيام يصل عدد الجنود القتلى إلى 1000 جندي".

وزارة الدفاع تنفي وموسكو تتأهب

في السياق نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات بريغوجين، وأكدت أن المعطيات التي قدمها قائد مجموعة فاغنر لا تتفق مع الواقع وتشكل استفزازاً.

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان إنّ "المزاعم التي بُثّت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أيّ أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفيدرالي تحقيقاً بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح".

كما اتهم الجهاز قائد مجموعة فاغنر بالسعي إلى إشعال "حرب أهلية" في البلاد، داعياً مقاتلي فاغنر لإلقاء القبض على قائد المجموعة.

أما الكرملين فقال على لسان المتحدّث باسمه ديمتري بيسكوف إنّ الرئيس فلاديمير بوتين "أحيط علماً بكلّ الأحداث المتعلّقة ببريغوجين. ويجري حالياً اتّخاذ الإجراءات اللازمة".

وشهدت عدة مدن روسية تعزيزاً في الإجراءات الأمنية عقب سلوك مجموعة فاغنر الأخير، وصرح رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين بأن "المعلومات التي وصلت إلينا تفيد بأن أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تاس) عن مسؤول أمني روسي لم تكشف هويته تأكيده تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو في أعقاب تصريحات قائد فاغنر.

وقال المسؤول الأمني حسب تاس: "جرى تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة، وكذلك أجهزة الدولة ومنشآت النقل".