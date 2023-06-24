سياسة
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"تصعيد جديد".. تايوان تعلن اقتراب 8 مقاتلات صينية من سواحلها
قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت مقاتلات صينية من طراز جيه-10 وجيه-16عبَرت خط المنتصف بمضيق تايوان، اليوم (السبت)، مضيفة أن 8 منها اقتربت حتى  مسافة 44 كيلومتراً من السواحل.
"تصعيد جديد".. تايوان تعلن اقتراب 8 مقاتلات صينية من سواحلها
رصدت وزارة الدفاع التايوانية 19 مقاتلة صينية من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16  / صورة: Reuters
24 يونيو 2023

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 8 مقاتلات صينية عبَرت خط المنتصف بمضيق تايوان واقتربت على مسافة 44 كيلومتراً من سواحل تايوان، اليوم (السبت)، وذلك في تصعيد جديد للتوتر.

وقالت الوزارة في بيان إنه بدءاً من الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي تقريباً، اليوم (السبت)، رصدت 19 مقاتلة صينية، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16. وأضافت أن 8 مقاتلات منها عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان و"اقتربت" حتى مسافة بلغت 44 كيلومتراً.

في الوقت نفسه، قالت الوزارة إن 5 سفن حربية صينية نفَّذت ما وصفتها بأنها "دوريات للجاهزية القتالية المشتركة".

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائراتها ونشرت سفناً لها رداً على ذلك، وفعّلت أنظمة صواريخ برّية، مستخدمةً الصياغة التقليدية لكيفية استجابة قواتها للتحركات الصينية.

ولم تردّ وزارة الدفاع الصينية على مكالمات لطلب التعليق.

ونشرت قيادة منطقة العمليات الشرقية التابعة للجيش الصيني، التي تشمل تايوان، (السبت)، صوراً على حسابها في تطبيق "وي تشات" لمقاتلات من طراز جيه-16 تُقلع في مهمة تدريبية "على مسافة بعيدة في البحر" أُجريت "مؤخراً".

وقالت القيادة إن الطائرات أجرت "تدريباً تكتيكياً على التحليق طويل المدى" تضمّن إعادة التزود بالوقود في أثناء التحليق وغطّى "آلاف الكيلومترات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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