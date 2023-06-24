شهد المسجدان، الحرام في مكة المكرمة، والنبوي المدينة المنورة، صلاة 1.2 مليون مُصَلٍّ في أكبر عدد يشهده الحرمان الشريفان منذ جائحة كورونا.

جاء ذلك حسب ما أعلنه رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء الجمعة، وذلك قُبيل انطلاق مناسك الحج يوم الاثنين المقبل.

وقال الشيخ السديس: "بحمد الله جرى استقبال مليون ومئتي ألف مُصَلٍّ بالحرمين الشريفين"، موضحاً أن "هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن تلك الأعداد كانت "لمصلِّين وحُجاج" في صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين.

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليونَي حاج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وفي 19 يونيو/حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة إنَّ أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة وصلوا إلى المملكة العربية السعودية.

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحُجّاج لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا عام 2020.

وبلغ عدد الحُجّاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، بينهم 779 ألفاً و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحُجّاج الذي كان مستهدفاً وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.

لكنَّ عام 2020 شهد موسماً استثنائيا، إذ اقتصر عدد الحُجّاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كل أرجاء العالم.