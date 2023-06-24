كثّف الجيش الروسي هجماته على المواقع الأوكرانية ليلة أمس، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات عقب أزمة مجموعة " فاغنر".

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، على "تليغرام"، إن الجيش الروسي شن غارة جوية على العاصمة كييف ليلة أمس.

وأضاف أن الروس قاموا بإطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخاً من بحر قزوين، على أطراف كييف، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية قامت بالتصدي لها، وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 بجروح.

بدوره، قال سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبيتروفسك، إن الروس نفَّذوا هجمات كثيفة على المنطقة ليلة أمس.

وأضاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن قوات بلاده دمَّرت 9 صواريخ موجهة روسية، و3 مسيّرات.

وأشار إلى إصابة 8 أشخاص جراء الهجوم، بينهم طفلان.

من جانبه، أفاد أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خاركيف، بأن الجيش الروسي استهدف المنطقة بمنظومة صواريخ إس300 .

واليوم (السبت)، أعلن قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى مدينة روستوف نا دون الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي "فاغنر" منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.