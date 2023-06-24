استُشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "مواطناً استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمالي القدس".

وصرّح مكتب محافظة ضواحي القدس، في بيان مقتضب بأن "الشهيد هو إسحاق حمدي أمين العجلوني من بلدة كفر عقب".

بدورها، قالت "كتائب شهداء الأقصى" إن مقاتليها "تمكنوا فجراً من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمالي القدس بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت في بيان: "اشتبك مقاتلونا مع القوات الموجودة على الحاجز من عدة محاور، كما نؤكّد أن هناك إصابات محققة في المكان".

من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، وقوع "عملية إطلاق نار على معبر قلنديا وتصفية المنفِّذ".

وأضافت: "أطلق إرهابي النار باتجاه قوات الأمن الموجودة في المكان، ما أدى إلى إصابة حارس أمن مدني بجراح طفيفة، وردّت قوات الأمن على إطلاق النار وحيّدت الإرهابي، ولاحقاً أُعلن عن مقتله وضُبطت بندقية M-16 كانت بحوزته".

وتشهد الضفة الغربية منذ نحو أسبوع تصاعداً في التوتر، عقب عملية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، قُتل خلالها 6 فلسطينيين، تبعتها عملية إطلاق نار قرب رام الله قُتل فيها 4 إسرائيليين.