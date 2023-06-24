سياسة
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على خلفية أزمة فاغنر.. روسيا تعلن نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في موسكو
أعلنت السلطات الروسية نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في العاصمة موسكو، وذلك على خلفية أزمة فاغنر. وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة روستوف نا دون الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.
على خلفية أزمة فاغنر.. روسيا تعلن نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في موسكو
أعلنت روسيا أنه "جرى إعلان نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في مدينة موسكو، ومنطقتي موسكو وفورونيج من أجل منع وقوع هجمات إرهابية محتملة". / صورة: AA
24 يونيو 2023

أعلنت السلطات الروسية، السبت، نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في العاصمة موسكو، وذلك على خلفية أزمة فاغنر.

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقال البيان: "جرى إعلان نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في مدينة موسكو ومنطقتي موسكو وفورونيج من أجل منع وقوع هجمات إرهابية محتملة".

وبعد منطقة روستوف، أعلنت السلطات الروسية تعليق الفعاليات الجماهيرية في منطقة فورونيج أيضاً.

وأعلن حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف، على حسابه في أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية المخطط لها في المنطقة.

وقال غوسيف إنّ الوضع في المنطقة مستقر، ودعا الأهالي إلى التزام الهدوء.

من ناحية أخرى، أشار حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف إلى تكدس المركبات في شوارع رئيسية جراء القيود المرورية، وتشكّل طوابير لعدة كيلومترات، مطالباً سكان المنطقة بعدم القيادة في بعض تلك الشوارع.

وصباح السبت، أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصول قواته إلى مدينة روستوف نا دون الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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