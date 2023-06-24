سياسة
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واشنطن: لا دليل مباشراً على خروج فيروس كورونا من معمل في ووهان
ذكر تقرير أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى عدم وجود دليل مباشر على أن جائحة كورونا نشأت بسبب حادثة بمعهد ووهان لعلم الفيروسات بالصين. وقال التقرير: "لا تزال وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء كوفيد-19".
واشنطن: لا دليل مباشراً على خروج فيروس كورونا من معمل في ووهان
ذكر التقرير المكوّن من 4 صفحات أن أجهزة المخابرات ما زالت غير قادرة على استبعاد إمكانية أن يكون الفيروس جاء من مختبر / صورة: Reuters
24 يونيو 2023

ذكر تقرير نُزعت عنه السرِّية، أمس (الجمعة)، أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى عدم وجود دليل مباشر على أن جائحة كوفيد-19 نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.

وذكر التقرير المكون من 4 صفحات أن أجهزة المخابرات ما زالت غير قادرة على استبعاد إمكانية أن يكون الفيروس جاء من مختبر، لكنها لم تتمكن من اكتشاف مصدر الجائحة.

وقال التقرير: "لا تزال وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء كوفيد-19، إذ تعتمد الفرضيات (الطبيعية والمخبرية) على افتراضات مهمة أو تواجه تحديات مع التقارير المتضاربة".

وقالت الوكالات إنه على الرغم من إجراء "عمل مكثف" على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات، فإنهم لم يعثروا على دليل على وقوع حادثة محددة قد تكون تسببت في تفشي المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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