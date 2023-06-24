تنتشر الاستثمارات التركية المباشرة في 128 بلداً حول العالم، ووفقاً لمسح الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة التجارة التركية، فقد وصلت قيمة الاستثمارات التركية المباشرة في الخارج 50.8 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

في المقابل وصل حجم الاستثمارات الخارجية للأفراد الأجانب الحقيقيين والاعتباريين والمقيمين في تركيا إلى 54.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.

ما يعني أن صافي الاستثمار في صالح تركيا؛ فالاستمارات الأجنبية في تركيا تفوق الاستثمارات التركية في الخارج.

وشهدت السنوات الماضية نجاحاً تركياً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية من خلال تحسين شروط وحوافز الاستثمار، كالمحفزات الضريبية وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وتصدرت أوروبا قائمة المناطق التي استحوذت على الاستثمارات التركية في الخارج، بـ750 استثماراً من أصل 2033.

كما أن هناك 465 استثماراً في المملكة المتحدة وروسيا ودول البلقان، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية ومنطقة شرق أوروبا.

وبلغت حصة دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاستثمارات التركية الخارجية نحو 37.41%، وباقي دول القارة 22.93%.

كما تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قيمة الاستثمار الرأسمالي التركي بـ31.2 مليار دولار.

وفي بلدان آسيا، يتنشر 229 استثماراً، و222 في دول الشرق الأدنى والأوسط، و183 في أمريكا الشمالية، و77في شمال إفريقيا، و57 في بلدان إفريقية أخرى.

كذلك تتوزع الاستثمارات بواقع 24 في أوقيانوسيا والقطب الشمالي، و18 في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، واستثمارات أخرى في دول أمريكا الجنوبية.

وتمتلك منطقة شمال إفريقيا التي تضم المغرب وتونس وليبيا والجزائر ومصر، 3.2% من الاستثمار الرأسمالي بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتبلغ هذه النسبة 3% بقيمة 1.5مليار دولار في دول جوار تركيا، منها جورجيا وأذربيجان ودول الشرق الأدنى والشرق الأوسط ودول الخليج.

هولندا في صدارة المستثمرين الأجانب في تركيا

شكَّلت أنشطة التمويل والتأمين المرتبة الأولى في الاستثمارات الخارجية في تركيا بنسبة 70.2%.

وجاءت هولندا في المرتبة الأولى من حيث استثمار الأجنبي في تركيا بـ189 استثماراً مع نهاية 2022، برأسمال وصل إلى 21 ملياراً و238 مليوناً و600 ألف دولار.

تلتها بريطانيا (إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وإيرلندا الشمالية) بـ88 استثماراً برأسمال قدره 4 مليارات و450 مليوناً و711 ألف دولار.

وبلغت استثمارات الولايات المتحدة 177 استثماراً بقيمة مليارين و683 مليوناً و571 ألف دولار. أما الاستثمارات الألمانية فبلغ عددها 166 استثماراً بقيمة مليارين و887 مليوناً و538 ألف دولار.

وصرح رئيس مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية براق داغلي أوغلو، إن حجم الاستثمارات لأجنبية التي دخلت البلاد العام الماضي بلغ 13.3 دولار.

ومن المتوقع أن تحطم تركيا خلال العام الجاري أرقاماً قياسية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا.