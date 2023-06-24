سياسة
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صور| أفَس التركية تتألق وتستقطب السياح بعد إضاءتها ليلاً
تستقطب مدينة أفس الأثرية، الواقعة في ولاية إزمير غربي تركيا، والمُدرجة في لائحة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، السياح خاصة خلال ساعات المساء بعد إضاءتها ليلاً عبر أنظمة خاصة من الجهات المعنية.
صور| أفَس التركية تتألق وتستقطب السياح بعد إضاءتها ليلاً
تركيا.. مدينة أفَس الأثرية المضاءة تسحر زوارها / صورة: AA
24 يونيو 2023

ازدادت مدينة أفَس الأثرية بولاية إزمير غربي تركيا جمالاً بعد إضاءتها ليلاً عبر أنظمة خاصة.

وتُقدّم أفَس الأثرية لزوارها رحلة عبر التاريخ، إذ تُعدّ من أقدم المناطق السياحية في تركيا بماضيها الطويل الذي يمتد إلى عشرات القرون.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، أفَس ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي عام 2015، لاحتوائها على مخزون واسع من الآثار التاريخية والثقافية التي تعود إلى 6500 عام قبل الميلاد.

ولا يشمل ما أدرج في لائحة التراث العالمي بالمنطقة المدينة الأثرية فحسب، بل تضم 4 مناطق هي أفَس الأثرية، وتل "تشوكور إيجي"، وهضبة "آيا صولوك"، ودير مريم العذراء.

وتستضيف أفس فاعليات ثقافية وفنية تقام خلال ساعات المساء.

وازدادت المدينة الأثرية جمالاً عبر إضاءتها ليلاً مؤخراً من قبل الجهات المعنية.

وتتيح الإضاءة الليلية أجواء مختلفة للمدينة الأثرية، ويستمتع زوارها بمشاهدة معالمها وبالسير على الطريق المضاء عبر أنظمة خاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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