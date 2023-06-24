سياسة
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لليوم الخامس على التوالي.. تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية
لليوم الخامس على التوالي تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشعلين النار في ممتلكات فلسطينية، وسط مواجهات مع الفلسطينيين.
لليوم الخامس على التوالي.. تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية
هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تتصاعد لليوم الخامس على التوالي / صورة: AA
24 يونيو 2023

تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين السبت ولليوم الخامس على التوالي ضد المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفق مصادر فلسطينية رسمية وشهود عيان.

وقالت هيئة "مقاومة الاستيطان" (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، إن "عشرات المستوطنين هاجموا قرية أم صفا إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله (وسط)".

وأَضافت في بيان أن المستوطنين "وبحماية من الجيش الإسرائيلي هاجموا قرية أم صفا بمحافظة رام الله، ورشقوا مركبات ومنازل بالحجارة".

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين "أشعلوا النار في ممتلكات فلسطينية، وسط مواجهات مع أهالي القرية".

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين أطلقوا النار تجاه السكان الفلسطينيين في أم صفا.

وبيّن الشهود، أن المستوطنين أطلقوا النار تجاه طواقم صحفية ما أدى إلى إصابة كاميرات تصوير وتخريب معدات العمل.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستوطنين "هاجموا مركبة إسعاف حكومية بالقرب من أم صفا ورشقوها بالحجارة مما أدى إلى إصابة السائق بجروح ورضوض".

وأدانت وزيرة الصحة مي الكيلة الحادثة ووصفتها بـ"الجريمة"، وفق البيان.

وطالبت الكيلة المجتمع الدولي "بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين المتواصل، والذي يجري تحت غطاء من جيش الاحتلال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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