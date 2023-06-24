أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة الجارية في روسيا حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية.

كما أكد الرئيس أردوغان ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا.

وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت.

وصباح السبت أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووصف الرئيس بوتين في خطاب متلفز دخول فاغنر إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".