عقدت الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية، اجتماعها الخامس في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الجمعة لبحث عدد من الملفات الثنائية والدولية.

وذكرت الخارجية التركية في بيانٍ السبت أن مساعد وزير الخارجية السفير بُراق آق تشابار ترأس الوفد التركي، فيما ترأست مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وفد بلادها في الاجتماع الذي ضم مسؤولين كباراً في وزارتي الخارجية والدفاع في كلا البلدين.

وأضافت أن البيان المشترك للاجتماع، أكد على تجديد تركيا والولايات المتحدة بوصفهما بلدين عضوين في حلف شمال الأطلسي، التزامهما مواصلة تعميق تعاونهما القوي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدا التزامهما توسيع المشاورات السياسية والدفاعية والأمنية الثنائية على جميع المستويات وتعزيز شراكتهما الشاملة بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين.

واتفق الطرفان على أن التعاون الدفاعي والأمني ​​بينهما يسهم في السلم الإقليمي، كما ناقشا التقدم المحرز فيما يتعلق بطلب تركيا تحديث أسطول طائراتها من طراز F-16.

وبحث الجانبان الترتيبات المتعلقة بقمة حلف شمال الأطلسي المزمع انعقادها في ليتوانيا بين 11-12 يوليو/تموز المقبل.

وأضاف البيان المشترك أن تركيا والولايات المتحدة أعربتا عن دعمهما بقوة لسياسة الباب المفتوح للحلف.

ورحب الجانبان بانضمام فنلندا في إلى الحلف، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز قوة الحلف.

كما بحثا سبل تعزيز الردع للحلف، وتطبيق المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد بخصوص انضمام البلدين الأخيرين إلى الحلف.

مكافحة الإرهاب

وفي سياق آخر، جدد البيان المشترك التزام أنقرة وواشنطن مكافحة كل مظاهر الإرهاب بما فيها تنظيمي "داعش" وPKK الإرهابيين.

وأكدا مواصلة "التعاون الوثيق" للقضاء على مصادر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

وعلى الصعيد التجاري، رحّب الجانبان بنمو التبادل التجاري بشكل مستقر بين البلدين، مؤكدين العزم على تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وفي السياق، أشار البيان إلى المباحثات التشاورية المنتظمة بين البلدين في مجال الطاقة، معربين عن رغبتهما في الإسهام عبر الشراكات الإقليمية في أمن الطاقة، والتعاون في مجال الطاقة النظيفة المستدامة بما فيها الطاقة النووية المدنية.