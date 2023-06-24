سياسة
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قطر تسلّم الدفعة الأخيرة من "المنازل المتنقلة" لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
سلّم صندوق قطر للتنمية، الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا، وذلك من إجمالي 10 آلاف منزل "وصلت إلى ولاية هاتاي التركية.
قطر تسلّم الدفعة الأخيرة من "المنازل المتنقلة" لمتضرري زلازل تركيا وسوريا
صندوق قطر للتنمية يسلم الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا / صورة: وكالة الأنباء القطرية
24 يونيو 2023

أعلنت قطر، السبت، تسليمها الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة التي تبرعت بها لمتضرري الزلازل الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): "سلّم صندوق قطر للتنمية، الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا في شهر فبراير/شباط الماضي".

ومنذ الساعات الأولى للزلازل، هرعت قطر إلى إعلانها تخصيص 10 آلاف منزل متنقل لإرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلازل، تضمنت الدفعة الأولى منها 306 بيوت مجهزة بالكامل للمعيشة.

وتابعت الوكالة القطرية: "تأتي المنازل المتنقلة، التي وصلت إلى ولاية هاتاي التركية، في إطار جهود دولة قطر للاستجابة لتبعات الزلازل المدمر".

وذكرت أن صندوق قطر للتنمية "سلّم خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلازل 10000 منزل مؤثث بالكامل ويضم المرافق كافة التي تكفل سبل العيش الكريم، لإيواء المتضررين في 15 مدينة وقرية جنوب شرقي تركيا".

ولتخفيف معاناة المتضررين "أرسل صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات طبية وخيام للإيواء"، وفق الوكالة القطرية.

كما "يواصل الصندوق مساهماته لتحسين سبل عيش المجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم، عبر تقديم المعونات اللازمة"، حسب المصدر نفسه.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، إضافةً إلى أضرار ودمار هائلين بالمباني والممتلكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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