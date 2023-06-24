سياسة
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تسلسل زمني.. كيف تسارعت وتيرة أزمة مجموعة فاغنر في روسيا؟
قطع مقاتلون متمردون من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معظم الطريق إلى موسكو قبل أن يعلن رئيسهم الموافقة على عودتهم لتجنب إراقة الدماء. فيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي تكشفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
تسلسل زمني.. كيف تسارعت وتيرة أزمة مجموعة فاغنر في روسيا؟
تسلسل زمني.. كيف تسارعت وتيرة تمرد مجموعة فاغنر في روسيا؟ / Others
24 يونيو 2023

نشر يفغيني بريغوجين رئيس المجموعة مقطع فيديو صعَّد فيه نبرة خلافه مع كبار الضباط العسكريين في روسيا، ولأول مرة يرفض مبررات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأساسية للهجوم على أوكرانيا.

- في سلسلة من التسجيلات الصوتية على تليغرام، قال بريجوجن إن "شر" القيادة العسكرية الروسية "يجب أن يتوقف" وإن مقاتلي فاغنر سيقودون "مسيرة من أجل العدالة" ضد الجيش الروسي.

- رد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين، قائلاً إنه دعا لتمرد مسلح.

- حثّ نائب قائد الحملة الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجى سوروفيكين مجموعة فاغنر على التوقف عن معارضتها للقيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها.

اليوم السبت

- بريغوجين يقول إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وهم على استعداد للذهاب "إلى أبعد مدى" في معارضتهم للجيش الروسي.

- دخل مقاتلو فاغنر مدينة روستوف بجنوب روسيا، حسبما قال بريغوجين في تسجيل صوتي نُشر على تليغرام.

- البيت الأبيض يقول إنه يراقب الوضع بين روسيا ومجموعة فاغنر، وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن التطورات.

- حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا بجنوب روسيا ينصح السكان بالتزام الهدوء والبقاء في منازلهم إذ أصبح من الواضح أن قوات فاغنر سيطرت على مدينة روستوف.

- وزارة الدفاع الروسية تصدر بياناً تناشد فيه مقاتلي فاغنر التخلي عن بريغوجين، قائلة إنهم "خُدعوا وجُرّوا إلى مغامرة إجرامية".

- مصدر أمني روسي قال إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي موسكو.

- بوتين يلقي خطاباً عبر التليفزيون يتعهد فيه بسحق ما سماه التمرد المسلح ويتهم بريغوجين "بالخيانة" وتوجيه "طعنة في الظهر" لروسيا.

- الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف بوتين، يقول إن قواته مستعدة للمساعدة في "إخماد تمرد بريغوجين" واستخدام أساليب قاسية إذا لزم الأمر.

- الحكومات الأوروبية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تصدر بيانات تقول إنها تراقب من كثب التطورات في روسيا. وحكومات أخرى عديدة تصدر بيانات مماثلة على مدار اليوم.

- طائرات هليكوبتر عسكرية روسية تفتح النار على قافلة من مسلحي فاغنر بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو في تقدّم خاطف بعد الاستيلاء على روستوف خلال الليل.

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن "ضعف روسيا واضح" وإنه كلما احتفظت موسكو بقواتها ومرتزقتها في أوكرانيا لفترة أطول، زادت الفوضى التي ستدعوها للتراجع.

- وكالة تاس الروسية للأنباء تنقل عن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية، قوله إن من الواضح أن محاولة بريغوجين زعزعة استقرار المجتمع وإشعال حرب أهلية باءت بالفشل.

- نشرت صحيفة فيدوموستي صوراً لجنود روس نصبوا موقعاً للمدافع الآلية على الطرف الجنوبي الغربي لموسكو. وأظهرت الصور أيضا تجمُّعاً للشرطة المسلحة عند نقطة وصول الطريق السريع M4، الذي يتقدم فيه جنود مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، إلى العاصمة الروسية.

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري السبت اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناول التطورات الأخيرة الجارية في روسيا حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وشدّد على ضرورة التحرك بعقلانية.

- بيلاروس تصدر بياناً تؤكد فيه مجدداً تحالفها مع روسيا.

- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإنهم أكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا. كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظرائه في مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين وقع قانوناً يسمح بالحبس لمدة 30 يوماً لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها.

- نقلت وكالة تاس للأنباء عن المشرع بافيل كراشينينيكوف قوله إن مجموعة فاغنر حصلت على وعد بالعفو عنها إذا ألقت أسلحتها، "لكن يتعين عليها فعل ذلك بسرعة".

- أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً حذرت فيه الدول الغربية من استغلال تمرد مجموعة فاغنر "لتحقيق أهدافها المتعلقة برهاب روسيا".

- قال مكتب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إنه توسط في اتفاق مع بريغوجين الذي وافق على تهدئة الوضع.

- بريغوجين يقول إنه أمر مقاتليه، الذين يتقدمون صوب موسكو في قافلة، بالتراجع والعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

- الكرملين يعلن إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين ويقول إنه سيغادر إلى بيلاروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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