أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، السبت، أن القضية الجنائية المرفوعة ضد مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيجري إسقاطها، ويغادر إلى بيلاروس.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أجريا مباحثات هاتفية حول تمرد مجموعة فاغنر العسكرية ضد السلطات الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين اتفقا على وساطة سيقوم بها لوكاشينكو لإيجاد حل للوضع القائم، مضيفاً: "نقدِّر عالياً دعم لوكاشينكو لمعالجة هذه القضية".

وأوضح أن لوكاشينكو يعرف بريغوجين منذ ما يقرب من 20 عاماً، مضيفاً: "هذا العرض كان شخصياً من لوكاشينكو، وقبِل بوتين العرض".

وتابع: "نحن ممتنّون لرئيس بيلاروس لمحاولاته إيجاد حل للوضع دون خسائر وقبل أن يرتفع مستوى التوتر".

وأكد أنه جرى الاتفاق على عودة فاغنر إلى معسكراتها، مع إتاحة الفرصة أمام بعض مقاتليها ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في التمرّد المسلّح، للتعاقد مع وزارة الدفاع.

وفي ما يتعلق بعناصر فاغنر الذين انخرطوا في التمرد المسلح، قال بيسكوف إن هؤلاء لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية، وسيجري احترامهم إزاء البطولات التي أظهروها في المعارك السابقة.

وعن مصير بريغوجين قال المسؤول الروسي إنه سيغادر بموجب الاتفاق إلى بيلاروس، إلى جانب إغلاق القضية الجنائية بحقه.

فاغنر تغادر روسيا

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين دخول قواته مدينة روستوف نا دون الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

وأعلن حاكم المقاطعة فاسيلي غولوبيف أن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من فاغنر، غادروا أراضي المقاطعة روستوف ليل الأحد.

وكتب غولوبيف في قناته على تليغرام: "غادر رتل شركة فاغنر مقاطعة روستوف وتوجّه إلى معسكراته الميدانية. أنا مُمتن لكل من عمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية على ضمان العمل المتماسك لأنظمة دعم الحياة في العاصمة وفي كل أنحاء مقاطعة روستوف".

كما أظهر مقطع مصور نشرته وكالة الإعلام الروسية على تليغرام السبت بريغوجين وهو يغادر مقر الجيش في مدينة روستوف في سيارة رياضية.

وفي ساعات المساء، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ونشر بريغوجين رسالة صوتية عبر قناته على تليغرام، أعلن فيها أن فاغنر قررت إعادة قوافلها التي كانت متجهة نحو موسكو إلى قواعدها حقناً للدماء.