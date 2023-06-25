سياسة
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للأسبوع 25 .. استمرار المظاهرات  ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد للأسبوع 25 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي، وسط إصرار الحكومة الإسرائيلية على خطة الإصلاح وفشل المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل.
للأسبوع 25 .. استمرار المظاهرات  ضد خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل
مظاهرات في تل أبيب. / صورة: AFP
25 يونيو 2023

تظاهر الإسرائيليون السبت في مدن مختلفة للأسبوع 25 على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي، التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارها.

وشهدت ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب احتشاد الآلاف من الإسرائيليين ضد خطة الإصلاح القضائي. وشهدت مظاهرات تل أبيب مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وأعلن منظمو المظاهرات تأسيس "قوة كابلان" نسبة إلى الساحة التي بها الحشد الأكبر في تل أبيب، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية التظاهر ضد خطة إصلاح القضاء.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت مناطق أخرى شمالي ووسط وجنوبي البلاد مظاهرات مماثلة، إذ خرج الآلاف في مدن حيفا والخضيرة ونهاريا (شمال) وهرتسيليا ونتانيا وروحوفوت (وسط) وبئر السبع (جنوب)، فيما استبقت الشرطة الإسرائيلية المظاهرات بإغلاق عدة شوارع.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء نتنياهو في شهر مارس/آذار الماضي تعليق مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إنّ هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خصوصاً المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وترى فيها الحكومة ضرورة لتعزيز نفوذ البرلمان وتحقيق التوازن ما بين السلطات الثلاث (القضاء، التشريع، الحكومة).

ومنذ 25 أسبوعاً، تنظم المعارضة الإسرائيلية احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف مشاريع قوانين الإصلاح القضائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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