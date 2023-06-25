سياسة
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الاستخبارات الأمريكية ترصد مؤشرات مبكرة على تمرّد فاغنر في روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة الاستخبارات تمكنت من رصد مؤشرات مبكرة على احتمال تنفيذ قوات فاغنر الروسية ورئيسها بريغوجين تمرداً على موسكو.
الاستخبارات الأمريكية ترصد مؤشرات مبكرة على تمرّد فاغنر في روسيا
أثار احتمال وقوع تمرد في روسيا قلق مسؤولي الولايات المتحدة. / صورة: AFP
25 يونيو 2023

رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية مؤشرات قبل أيام على أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان يحضّر للتحرّك ضد مؤسسة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وقدّم مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية إحاطات في البيت الأبيض والبنتاغون وكابيتول هيل بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل يوم على بدئها، وفق ما ذكرت واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وذكرت واشنطن بوست بأن أجهزة الاستخبارات بدأت رصد المؤشرات بأن بريغوجين وقوة فاغنر التابعة له ينويان التحرّك ضد القيادة العسكرية الروسية في منتصف يونيو/حزيران.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع أصبحت المعلومات ملموسة أكثر ومقلقة، ما دفع مسؤولي الاستخبارات إلى تقديم سلسلة إحاطات.

وفي تمرّد تسارعت أحداثه، تحرّكت قوات بريغوجين من معسكراتها في أوكرانيا باتّجاه روسيا الجمعة وسيطرت على القيادة العسكرية الإقليمية في مدينة روستوف-أون-دون الجنوبية قبل التقدّم نحو موسكو.

لكن التحرّك أُلغي فجأة أيضاً السبت وأعلنت وسائل إعلام روسية رسمية بأن قوات فاغنر ستعود إلى أوكرانيا فيما سيفرّ بريغوجين إلى بيلاروس المجاورة.

وأكد الكرملين أنه لن يلاحق بريغوجين أو عناصر فاغنر قضائياً.

وأثارت المعلومات، بأن بريغوجين ينوي التحرّك عسكرياً، قلق مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية حيال إمكانية اندلاع فوضى في بلد يملك ترسانة نووية قوية، وفق نيويورك تايمز.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بأن بريغوجين، الذي كان حليفاً مقرّباً له، يخطط للتمرّد قبل يوم على الأقل من تنفيذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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