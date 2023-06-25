قال الجيش السوداني، السبت، إنه تصدى لهجوم نفذته قوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم، فيما اتهمته الأخيرة بقصف أحياء سكنية بالمدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين المدنيين.

وذكر الجيش في بيان أن "الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) قامت اليوم (السبت) بثلاث محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي (تابعة للشرطة السودانية) جنوبي الخرطوم، جرى دحرها وتكبيدها خسائر كبيرة تضمنت تدمير عدد من العربات، وقتلى وجرحى".

وأضاف أن "قوات الجيش نفذت عمليات تمشيط ناجحة وعمليات نوعية ببعض المناطق في الخرطوم".

من جانبها، اتهمت قوات "الدعم السريع"، السبت، الجيش بالقيام بقصف عشوائي لعدد من الأحياء السكنية بالخرطوم، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقالت القوات في بيان: "تعرضت أحياء شمبات (شمالي الخرطوم) اليوم (السبت) لعمليات قصف عشوائي كثيف بالمدافع الثقيلة من الجيش، وتسبب القصف في مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش بشأن ذلك.

والسبت، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في مدينتي أم درمان وبحري غربي وشمالي الخرطوم، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأكد شهود عيان للأناضول تحليق الطيران العسكري وسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة الدخان واللهب في سماء العاصمة.

كما قالت مصادر عسكرية، السبت، إن قوات الاحتياطي المركزي صدّت هجوماً واسعاً نفذته قوات الدعم السريع على مقرها جنوبي الخرطوم من 3 محاور بأكثر من 60 عربة مقاتلة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتياطي المركزي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الدعم السريع، يجري العمل على حصرهم.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار الماضي محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الجانبين.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولاً ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، التي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.