سياسة
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أسيلسان التركية تستعدّ لتسليم الجيش قنابل TOLUN المصغرة دقيقة التوجيه
بعد نجاح عمليات الإطلاق تستعدّ شركة أسيلسان التركية لتزويد الجيش التركي بقنابل طولون صغيرة القطر، الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.
أسيلسان التركية تستعدّ لتسليم الجيش قنابل TOLUN المصغرة دقيقة التوجيه
جانب من جناح شركة  أسيلسان في معرض باريس الجوي. / صورة: AA
25 يونيو 2023

تستعدّ شركة أسيلسان التركية الرائدة في الصناعات الدفاعية لتسليم الجيش التركي قنابل TOLUN (طولون) صغيرة القطر دقيقة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء.

وتهدف الشركة إلى إنهاء اختبارات الاعتماد ثم بدء مرحلة التسليم في شهر يوليو/تموز المقبل. وسبق أن أجْرت الشركة تجارب ناجحة لإطلاق ذخائر طولون من الطائرة المسيرة الهجومية بيرقدار أقينجي ومقاتلات طائرة F-16.

وكانت شركة أسيلسان وقَّعت مع رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية عقوداً لتزويد الجيش التركي بذخائر طولون، وأنهت الشركة إنشاء خطوط التصنيع وبدأت بالإنتاج التجاري منها.

ويمكن إطلاق القنبلة طولون من مختلف المنصات، وتُستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة، ويمكن أن توجه بنظام GPS أو عبر القصور الذاتي (INS).

ويمكنها إصابة الأهداف البعيدة إلى مدى 100 كيلومتر، وتحمل رؤوساً متفجرة مصممة لاختراق الدروع، أو التدمير، كما تتميز بدقتها العالية وآثارها الجانبية المنخفضة.

والعام الماضي أُجريت تجربة للقنبلة بإطلاقها من مسيرة بيرقدار أقينجي من ارتفاع 26 ألف قدم، وأصابت الهدف المحدد على بُعد 30 كيلومتراً، لتنجح في أول اختبار لها من طائرة مسيرة.

وتعرض شركة أسيلسان قنابل طولون إلى جانب عديد من منتجاتها الأخرى في معرض باريس الجوي الدولي المقام بالعاصمة الفرنسية، وتنتهي فعالياته اليوم الأحد.

وشهدت الصناعات الدفاعية التركية في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في إنتاج وصناعة الذخائر الموجهة والذكية، إذ خطت تركيا خطوات هامة في سبيل الاكتفاء الذاتي من هذه الذخائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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