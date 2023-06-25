يزخر متحف الآثار في ولاية كوتاهية غربي تركيا عديد من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على التاريخ الروماني للمنطقة.

ويضم المتحف الكثير من القطع الفريدة ولا سيما تلك المكتشَفة في مدينة أيزانوي الأثرية بقضاء تشافدار حصار في كوتاهية.

وبدأ المتحف عرض مجموعة من المقتنيات التي عُثر عليها في أعمال الحفريات بالمدينة الأثرية خلال العامين الأخيرين، وفي مقدمتها ساعة شمسية مصنوعة من الرخام.

وفي حديث للأناضول قال مدير الثقافة والسياحة في الولاية، زكريا أونال إن متحف الآثار في كوتاهية يحوي نحو 1500 قطعة أثرية بينها كثير من القطع المكتشَفة خلال الحفريات في مدينة أيزانوي وتستحق العرض.

ومن بين الأثار التي تلفت الأنظار في المتحف لحد أثري سليم يقدر عمره بنحو 1900 عام، وعليه نقوش تصور القتال بين الجنود الإغريق ومحاربات الأمازون، اللاتي يرد ذكرهن في الأساطير القديمة.

ونوّه أونال أن في العالم 20 لحداً مماثلاً لكن اللحد الموجود في متحف الآثار بكوتاهية يتميز بأنه الأفضل حالاً مقارنة بالنماذج الأخرى.

ولفت إلى أن اللحد اكتُشف عام 1990 ومصنوع بحرفية عالية ويعود إلى عائلة من طبقة النبلاء في أيزانوي.​​​​​​​