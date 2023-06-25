قُتِل 11 شخصاً على الأقل بينهم سبعة مدنيين جراء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلون معارضون، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: "استشهد ستة مدنيين جراء الغارات الجوية على جسر الشغور غرب إدلب"، إضافة الى "ثلاثة عسكريين (مقاتلين معارضين) بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر" في المحافظة ذاتها.

وأوضح عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب أحمد يازجي أن الغارات أدّت إلى سقوط "تسعة شهداء"، دون أن يحدد إن كانت الحصيلة تشمل المقاتلين.

وأكّد المرصد ومراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان أن القصف طال سوقاً للخضر والفاكهة.

واعتبر يازجي أن "هذا الاستهداف هو استهداف مباشر للسوق الشعبي التي تعد مصدر دخل أساسياً للمزارعين".

علاوة على ذلك، أشار عبد الرحمن إلى مقتل مدني ومقاتل في غارة على أطراف مدينة إدلب، موضحاً أن 30 شخصاً أصيبوا بجروح جراء الغارات الجوية الأحد.

ورجح ارتفاع عدد الضحايا لوجود "حالات خطرة" بين المصابين.

وقال مدير المرصد إن الغارات الروسية جاءت ردّاً على هجمات بطائرات مسيّرة خلال الأسبوع المنصرم أدّت الى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدّى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.