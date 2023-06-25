سياسة
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اليونان.. حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ يتصدّر الانتخابات البرلمانية
تصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات العامة اليونانية، وفقاً لاستطلاعات الخروج بعد انتهاء التصويت إذ نال ما بين 40 و44% من الأصوات.
اليونان.. حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ يتصدّر الانتخابات البرلمانية
اليونانيون يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات العامة / صورة: AA
25 يونيو 2023

تصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات العامة اليونانية، وفقاً لاستطلاعات الخروج بعد انتهاء التصويت مساء الأحد.

وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزيونية لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة نال ما بين 40 و44% من الأصوات مقابل ما بين 16.1 و19.1% لحزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس.

وميتسوتاكيس، هو الأكثر ترجيحاً للفوز والحصول على ولاية ثانية رئيساً للوزراء مدتها 4 سنوات، بعد تقدم حزبه (الديمقراطية الجديدة) المحافظ، في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وحسب نتائج انتخابات الجولة الأولى، التي أجريت في 21 مايو/ أيار الماضي، لم يرق حزب ميتسوتاكيس إلى مستوى الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة من المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة.

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، يمنح الحزب الفائز في البرلمان، المؤلف من 300 عضو، 20 مقعداً إضافياً إذا حصل على 25% على الأقل من الأصوات، فيما يُمنح نحو 50 مقعداً إذا حصل على نحو 40 في المئة من الأصوات.

وظل ميتسوتاكيس (55 عاماً) نجل رئيس الوزراء الراحل قسطنطين ميتسوتاكيس، يتمتع بشعبية طوال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

ولكن في الآونة الأخيرة، تضررت سمعته بسبب مزاعم تنصت أجهزة أمن الدولة على الاتصالات الهاتفية، فضلاً عن فشل الحكومة في حماية سلامة شبكة السكك الحديدية.

وصباح الأحد، توجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً على شهر لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وخيمت على انتخابات الأحد تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو/حزيران والذي يُخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.

وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو/أيار، بفارق 20 نقطة عن حزب تحالف اليسار الراديكالي-التحالف التقدمي المعروف اختصاراً باسم (سيريزا) الذي تولى السلطة في اليونان من عام 2015 إلى 2019.

لكن الحزب لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم بلا ائتلاف، مما استلزم إجراء انتخابات جديدة بموجب قواعد مختلفة تسهل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة حصول حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40% من الأصوات، فيما جاء حزب سيريزا برئاسة أليكسيس تسيبراس في المركز الثاني بنسبة 20%.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش) في أنحاء اليونان وتغلق بعد مرور 12 ساعة على فتحها، مع توقع إعلان النتائج بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش تقريباً.

وأدت كارثة غرق سفينة المهاجرين إلى تهميش قضايا أخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، وحادثة تحطم قطار أسفرت عن سقوط قتلى في فبراير/شباط، والذي كشف عن أوجه القصور في نظام نقل السكك الحديدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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