سياسة
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عقب إنهاء "تمرّد فاغنر".. مباحثات صينية-روسية في بكين
التقى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، وزير الخارجية الصيني تشين جانغ خلال زيارة يجريها للعاصمة بكين بعد يوم من انتهاء تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​
عقب إنهاء "تمرّد فاغنر".. مباحثات صينية-روسية في بكين
مباحثات بين بكين وموسكو عقب انتهاء "التمرد" في روسيا  / صورة: AP
25 يونيو 2023

التقى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الأحد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ في العاصمة بكين بعد يوم من انتهاء "التمرد" في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن نائب وزير الخارجية الروسي التقى وزير الخارجية الصيني بهدف مناقشة "القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن "الجانبان بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب وزير الخارجية الروسي إلى بكين لعقد أول اجتماع علني بين البلدين بعد انتهاء أزمة "التمرد" التي أطلقها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ضد القيادة العسكرية في موسكو.

وحافظت روسيا والصين، رغم أنهما ليستا حليفتَين رسميتَين، على علاقات وثيقة طوال العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، وهي ما رفضت الصين إدانتها، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وحتى الساعة (13:00 ت.غ) لم تعلق الصين رسمياً على الأزمة في روسيا.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينة فورونيج، ثم مدينة ليبيتسك التي تبعد نحو 510 كم عن العاصمة موسكو.

وفي ساعات المساء، أعلن بريغوجين، سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنباً لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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