قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، لازار كومانيسكو، الأحد، إن تركيا تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في المنظمة.

وأكّد كومانيسكو أن تركيا أحد أكثر الأعضاء نشاطاً في اتخاذ القرارات داخل المنظمة من حيث طرح المبادرات وقيادة زمام تلك المبادرات.

وفي معرض زيارته لإسطنبول بمناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس المنظمة، قال كومانيسكو إن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تأسست في 25 يونيو/حزيران 1992 تحت قيادة تركيا، بهدف تعزيز الحوار الاقتصادي والتعاون بين الدول الأعضاء والمساهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن المنظمة أنجزت أعمالاً مهمة بالنظر إلى تاريخها، وقدمت أمثلة عن التعاون والمشاريع التي جرى تطويرها في مجال حماية البيئة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لدعم السلطات التركية لأداء المنظمة شؤونها على أكمل وجه، مضيفاً: "تركيا من بين الأعضاء الأكثر نشاطاً في اتخاذ القرارات في هذه المنظمة".

وأوضح كومانيسكو أن تركيا ستتولى رئاسة المنظمة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل، وقال إن الأنشطة المؤجلة والملغاة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية استؤنفت.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود عام 1992، باقتراح تركي، وتضم 13 دولة بينها روسيا، وأذربيجان، وأوكرانيا.​​​​​​​