سياسة
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واشنطن تقرر وقف كل أشكال التعاون مع تل أبيب للمشاريع خارج "الخط الأخضر"
في عودة إلى موقف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وجَّهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل خارج "الخط الأخضر"، والذي يشمل مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية.
واشنطن تقرر وقف كل أشكال التعاون مع تل أبيب للمشاريع خارج "الخط الأخضر"
  واشنطن توقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل خارج “الخط الأخضر” / صورة: Reuters
25 يونيو 2023

وجَّهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل خارج "الخط الأخضر"، في عودة إلى موقف سبق أن اتخذته إدارة الرئيس الأسبق بارك أوباما (2009-2017)، حسب قناة كان العبرية الرسمية الأحد.

ووفقاً للقناة فإن هذا التوجيه "تقرر فيه أنه لن يكون مثل هذا التعاون في المناطق الجغرافية خارج حدود ما قبل (حرب 5 يونيو/ حزيران) عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية)، التي تظل خاضعة للمفاوضات حول الوضع النهائي".

وأفادت بأن هذا التوجيه نُقل إلى إسرائيل والكونغرس مؤخراً.

ونقلت عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية لم تسمه قوله إن "هذا التوجيه يعكس ببساطة موقف الولايات المتحدة على مر السنين".

وتابع أن "الإدارة الحالية أعادت تأكيد التوجيه الذي يقضي بأن وضع المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد 5 يونيو/حزيران 1967 مسألة تتطلب تحديد الوضع النهائي".

وخلال فترة رئاسته بين 2017 و2021، وقَّع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب وثيقتين تعلنان اعترافاً أمريكياً بسيادة إسرائيل المزعومة على القدس ومرتفعات الجولان، فيما لم يعترف المجتمع الدولي بضم تل أبيب كلاً من الشطر الشرقي من القدس والجولان في 1981.

وذكرت القناة أن "إسرائيل نفسها توقع اتفاقيات تستثني يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، كما في حالة اتفاقيات هورايزون للحلول التكنولوجية للتحديات العالمية مع الاتحاد الأوروبي"، والتي انضمت إليها تل أبيب أواخر 2021.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، في توافق مع موقف الأمم المتحدة التي تحذر من أن البناء الاستيطاني يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأعلن عديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني بالأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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