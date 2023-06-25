سياسة
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الحجاج يتوافدون إلى مشعر مِنى استعداداً لبدء أولى مناسك الفريضة
بدأ توافد الحجاج إلى مشعر منى، غربي السعودية استعداداً لبدء أول مناسك الحج الاثنين التي تستمر على مدار 6 أيام. ويردد الحجاج في يوم التروية، تلبية الحج وهي: (لبَّيْك اللهم لبَّيْك، لبَّيْك لا شريك لك لبَّيْك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).
الحجاج يتوافدون إلى مشعر مِنى استعداداً لبدء أولى مناسك الفريضة
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعداداً لبدء أول مناسك الحج الاثنين والتي تستمر على مدار 6 أيام / صورة: AP
25 يونيو 2023

بدأ توافد الحجاج إلى مشعر منى غربي السعودية مساء الأحد استعداداً لبدء أول مناسك الحج الاثنين التي تستمر على مدار 6 أيام.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية، بأن "حجاج بيت الله ينتقلون من المسجد الحرام إلى مشعر منى استعداداً ليوم التروية".

وبثّت القناة لقطات مباشرة لطواف القدوم الذي أداه الحجاج حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة غربي المملكة، مشيرة إلى "امتلاء صحن المطاف بالحجاج".

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام غداً الاثنين إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد.

ويردد الحجاج في يوم التروية، تلبية الحج وهي: (لبَّيْك اللهم لبَّيْك، لبَّيْك لا شريك لك لبَّيْك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال، ولا يُسكن إلا مدة الحج، وفق معلومات أوردتها واس الإثنين.

ويقضي الحاج بمِنَى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (الاثنين) ويستحب فيه المبيت تأسيّاً واتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون منه ما يحتاجون إليه.

ويوم التروية يذهب الحجيج إلى منى، حيث يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بلا جمع.

ويعود الحجاج إلى مِنَى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة (بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، يوم التاسع من شهر ذي الحجة (الثلاثاء)، ويقضون في مِنَى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات (الأربعاء والخميس والجمعة).

والسبت، اكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام من المدينة، حيث قبر النبي محمد، ومسجده وروضته الشريفة، عقب زيارتهم مكة المكرمة التي تحتضن المناسك، استعداداً لأداء طواف القدوم وقضاء يوم التروية، وفق ما نقلته واس آنذاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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