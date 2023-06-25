سياسة
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جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية وعاهل الأردن يدعو إلى خفض التصعيد
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبتين إضافيتين، في أعقاب تصاعد هجمات مستوطنين ضد بلدات فلسطينية، فيما دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى "تكثيف جهود التهدئة وخفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية.
جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية وعاهل الأردن يدعو إلى خفض التصعيد
عاهل الأردن يدعو ل إلى خفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية / صورة: AA
25 يونيو 2023

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الأحد إلى "تكثيف جهود التهدئة وخفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أي "إجراءات أحادية" تقوض فرص السلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في إطار زيارة رسمية تُجريها الأخيرة إلى عمان، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن "اللقاء تناول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات".

وفي اللقاء، أعرب ملك الأردن عن "اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدَين"، مؤكداً "الحرص على توسيع التعاون بينهما".

وتطرق اللقاء إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة"، وفق البيان.

وأكد الملك عبد الله "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".

وشدد على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، حسب البيان.

ووفق بيان للخارجية الأمريكية، تزور ليف عمّان خلال يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري، قادمة من إسرائيل والضفة الغربية "للاجتماع بكبار المسؤولين الأردنيين لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية المشتركة".

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتين إضافيتين، في أعقاب تصاعد هجمات مستوطنين منذ 6 أيام على التوالي ضد بلدات فلسطينية.

وقال الجيش في بيان: "بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز كتيبتين في لواء يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)".

و"فرقة يهودا والسامرة"، هي فرقة في القيادة الوسطى، مسؤولة عن النشاط العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان: "سيجري تعزيز القوات ابتداء من اليوم إضافة إلى التعزيزات من الأسبوع السابق"، دون ذكر أسباب زيادة القوات.

ومنذ الثلاثاء، نفذ مستوطنون سلسلة هجمات ضد بلدات ومنازل فلسطينية بالضفة الغربية، عقب عملية إطلاق نار قرب رام الله (وسط) أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، فيما استشهد منذ الاثنين الماضي، 16 فلسطينياً، حسب رصد مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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