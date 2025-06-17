وأورد ألطون في منشور عبر منصة إكس: “الحكومة الإسرائيلية تواصل للأسف ممارساتها غير القانونية ضد الإعلاميين والصحفيين الذين يصدحون بأصواتهم أمام العالم كاشفين المجازر التي ترتكبها (إسرائيل)، والاستراتيجية التي تتبناها لزعزعة استقرار المنطقة، والتهديد الذي تشكله على السلام العالمي”.

وأضاف ألطون أن “آخر أمثلة هذه الحالة من الجنون هو قطع الشرطة الإسرائيلية البث المباشر لمراسل قناة TRT عربي فهمي شتيوي وفريقه، من مدينة حيفا قبل ساعات، ومصادرة معداتهم”.

وتابع قائلاً إنّ عناصر الشرطة الإسرائيلية “أتت على خلاف القانون إلى الموقع حيث كان يمارس فهمي وفريقه عملهم، واستخدمت العنف ضد فريقَي قناتَي الغد المصرية وTRT عربي، وصادرت معدات الصحفيين الذين كانوا يؤدون وظيفتهم في تغطية الأخبار”.

وندد ألطون بشدةٍ بهذا الهجوم على حرية الصحافة والمعلومات، وأورد: “نترك للرأي العام العالمي تقدير الموقف في ما يتعلق بالغرب ومؤسساته ‘الديمقراطية’ التي لا تولي أي أهمية للمعايير والقيم عندما يكون الجاني إسرائيل، وتظل صامتة في مواجهة هذه الانتهاكات وغيرها”.

وداهمت الشرطة الإسرائيلية مساء الاثنين مواقع إقامة فرق قنوات تليفزيونية في مدينة حيفا، من بينها قناة TRT عربي التركية، تنفيذاً لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للشرطة والمخابرات بمنع البث المباشر للقنوات الأجنبية.