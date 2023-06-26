سياسة
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دفعتهم اليونان نحو المياه الإقليمية.. تركيا تنقذ 31 مهاجراً
أعلنت السلطات التركية الأحد إنقاذ 31 مهاجراً غير نظامي وضبط 76 آخرين كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل موغلا. وكشفت السلطات أن خفر السواحل اليوناني كانوا قد أجبروهم على العودة.
دفعتهم اليونان نحو المياه الإقليمية.. تركيا تنقذ 31 مهاجراً
تركيا تنقذ 31 مهاجراً أجبرتهم اليونان على العودة. / صورة: AA
26 يونيو 2023

أنقذت السلطات التركية 31 مهاجراً غير نظامي وضبطت 76 آخرين قبالة سواحل ولاية موغلا غربي البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إنّ فِرَقها أنقذت 31 مهاجراً كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة سواحل منطقتي داتشا وبودروم.

وأوضحت أن خفر السواحل اليوناني دفعوا قوارب المهاجرين نحو المياه الإقليمية التركية.

وأشارت في ذات السياق إلى ضبط 76 مهاجراً على متن زورق شراعي متوجه إلى إيطاليا قبالة سواحل منطقة داتشا.

وأحيل المهاجرون غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.

وتعيد اليونان سنوياً عشرات آلاف اللاجئين وتتركهم بمصيرهم في عرض البحر، وسبق للمقرر الأممي المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس أن انتقد السياسة اليونانية، مشيراً إلى أن أثينا تُعيد مهاجرين قسراً إلى المياه التركية.

وأوضح موراليس في حينه أن إعادة اللاجئين والمهاجرين أصبحت بمثابة سياسة دولة في البلدان الأوروبية، وأن هذه الممارسة مستمرة على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية.

وحذَّر المقرر الأممي المجتمع الدولي من عواقب محاولات التستر على إجراءات إعادة اللاجئين والمهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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